Magda Vasiliu, noi critici dure privind sistemul de sănătate: „În România se moare prea mult. Simt că mă sufoc de furie şi neputinţă“

Magda Vasiliu, care a trecut printr-o experienţă dificilă în anul 2017, când Vlad, fiul ei, a fost diagnosticat cu cancer, critică din nou sistemul de sănătate din România.

Fosta prezentatoare de televiziune a comentat cu privire la cazul unei fetiţe în vârstă de trei ani, diagnosticată cu leucemie, care a murit zilele trecute, după ce a aşteptat vreme de opt ore să fie investigată de medici.

„Nu cred că e zi în care să nu aud de vreo nenorocire petrecută în spitalele din România. Cum să nu primeşti la Fundeni un copil suspect de leucemie pe motiv că n-are bilet de trimitere? Când dracu' se va vindeca ţara asta de mania hârţogăriei? Cum să ţii un copil, la camera de gardă opt ore?“, a scris Magda Vasiliu.

Fosta prezentatoare a dat exemple şi de alte cazuri dramatice:

„În ultima săptămână am aflat că Giulia, venită la Roma după luni de zile de tratament în România, ar putea avea încă o leziune osoasă care n-a fost investigată la Bucureşti. Că oricum, piciorul se taie, nu? Ce să investigăm tot scheletul piciorului bolnav? Nu. Facem pe porţiuni. Că e mai comod şi mai ieftin... Alt copil, cu osteosarcom, are un nodul pulmonar căruia la Bucureşti nu i-a dat nimeni importanţă. Scrie în referatul medical „de urmărit“. Dar nu le-a spus nimeni părinţilor, până n-au ajuns la Roma, că în osteosarcom, apariţia metastazelor schimbă dramatic prognosticul... Altă fetiţă, de nici doi ani, nu are neuroblastom, cum s-a spus la Bucureşti. La Roma au descoperit că are un alt tip de tumoră, mult mai agresivă. Dar, în actele de la Bucureşti scrie negru pe alb neuroblastom. Ce biopsie au făcut? Cine răspunde pentru un diagnostic greşit? Sunt trei cazuri de care aflu în doar o săptămână“, a continuat fosta prezentatoare.

Magda Vasiliu a afirmat că „se sufocă de furie şi neputinţă“ şi concluzionează că „în România se moare prea mult“.

„Şi ne mai mirăm că mor copiii pe capete? Iar când îi aud pe medici că în România se fac aceleaşi protocoale ca în străinătate simt că mă sufoc de furie şi neputinţă. Ok. De cancer se moare peste tot în lume. Dar în România se moare parcă prea mult. Mult prea mult“, a conchis Magda Vasiliu.











Magda Vasiliu a înfiinţat o asociaţie în Italia, „Lupta pentru viaţă“ , alături de soţul ei, Cosmin Stoian, pentru a ajuta copiii bolnavi de cancer sau cu boli rare, după ce fiul ei a fost diagnosticat cu cancer osos şi a fost tratat în Italia. Jurnalista continuă însă lupta şi critică din nou sistemul de sănătate din România.

