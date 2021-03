Mădălina Ghenea, apariţie spectaculoasă la braţul lui Al Pacino. Imaginea a făcut furori printre internauţi

Apariţia celor doi se datorează faptului că Mădălina Ghenea ar urma să o interpreteze pe Sophia Loren în filmul american „The House of Gucci“ regizat de Ridley Scott.

Luni, pe pagina de Instagram a filmului au apărut mai multe fotografii cu actorii, printre care şi cu Mădălina Ghenea şi Al Pacino.

Din distribuţie vor face parte vedete ca Lady Gaga, Al Pacino, Adam Driver şi Jared Leto.

Filmul este bazat pe povestea din cartea „The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" publicată de Sara Gay Forden în 2001.

Filmul „House Of Gucci" ar urma să fie lansat în Statele Unite pe 24 Noiembrie 2021 însă se aşteaptă posibile întârziere ale premierei din cauza pandemiei de coronavirus.