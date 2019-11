Keanu Reeves s-a afişat cu iubita pentru prima dată după 20 de ani de la moartea fiicei şi a logodnicei sale: cine e partenera actorului FOTO

După ce în 1999 fiica lui Keanu Reeves, Ava Archer Symes-Reeves, s-a născut moartă, iar în 2001 logodnica sa, Jennifer Syme, şi-a pierdut viaţa într-un accident rutier, actorul s-a afişat pentru prima dată în ultimii 20 de ani alături de o femeie la un eveniment public.

Actorul nu a mai avut o relaţie serioasă timp de două decenii, după tragicele evenimente petrecute în viaţa sa, şi nu a mai fost văzut afectuos cu o femeie pe covorul roşu în cei 35 de ani de carieră, scrie Daily Mail.

Însă asta s-a schimbat weekend-ul trecut, când Keanu Reeves şi-a făcut apariţia de mână cu Alexandra Grant, o artistă americană în vârstă de 46 de ani, la gala LACMA Art + Film, din Los Angeles. Cei doi sunt însă prieteni de foarte mulţi ani şi chiar au realizat mai multe proiecte împreună.

Actorul şi iubita s-au ţinut de mână tot timpul şi nu s-au ferit în a-şi arăta sentimentele în timp ce pozau în faţa presei internaţionale.





Alexandra Grant şi Keanu Reeves FOTO Guliver/Getty Images

La evenimentul din Los Angeles, actorul a purtat un costum negru, compus din sacou, pantaloni, vestă, cămaşă şi cravată în aceeaşi nuanţă, şi o pereche de pantofi maro. Partenera sa a optat pentru o rochie lungă navy blue, cu detalii aurii şi pantofi albi.

Alexandra Grant şi Keanu Reeves FOTO Guliver/Getty Images

Cine e Alexandra Grant

Alexandra Grant este o artistă din Los Angeles. Ea colaborează cu mai mulţi scriitori şi ajută artiştii contemportani să îşi realizeze operele de artă – sculpturi, picturi, videoclipuri. Iubita lui Keanu Reeves este şi scriitoare. În 2011, cei doi au colaborat la cartea „Ode to Happines“. De asemenea, în 2016, Grant şi Reeves s-au reunit pentru un al doilea proiect, „Shadows“, o carte cu fotografii printate de artistul Gerhard Steidl, iar un an mai târziu au pus fundaţiile unei mici edituri numită X Artists Books (XAB).

Keanu Reeves şi-a pierdut iubita şi fiica la doar un an şi jumătate diferenţă

Keanu Reeves este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai discreţi actori de la Hollywood. Viaţa sa personală a fost marcată de o succesiune de întâmplări tragice.

Dacă sufletul ţi-a fost frânt în mod brutal şi cu toate acestea încă ai curajul de a fi bun cu alte fiinţe umane, atunci eşti un dur cu inimă de înger Keanu Reeves

Pe 24 decembrie 1999, în timp ce actorul filma pentru „Matrix“, fiica sa, Ava Archer Symes-Reeves, s-a născut moartă. Durerea pierderii copilului a făcut ca el şi logodnica lui, actriţa Jennifer Syme, să se îndepărteze, iar în cele din urmă au decis să se despartă. Un an şi jumătate mai târziu, pe 2 aprilie 2001, femeia şi-a pierdut viaţa într-un accident de maşină. Ea avea doar 28 de ani. Actriţa fusese invitată la o petrecere în casa lui Marilyn Manson, iar câteva ore mai târziu, aceasta a intrat cu maşina într-un şir de autovehicule parcate pe bulevardul Cahuenga din Los Angeles, impact care i-a fost fatal. După tragicul eveniment, mama ei l-a dat în judecată pe Marilyn Manson pentru că i-a oferit actriţei „cantităţi variate de substanţe ilegale şi pentru că a îndemnat-o să conducă în condiţii improprii“.

Trebuie să îţi schimbi viaţa dacă nu eşti fericit şi să te trezeşti dacă lucrurile nu merg în direcţia în care îţi doreai Keanu Reeves

Reeves a declarat că pierderea fiicei şi a fostei iubite a constituit motivul pentru care nu şi-a mai dorit niciodată o relaţie serioasă sau o familie.

„În 1998, am cunoscut-o pe Jennifer Syme. Ne-am îndrăgostit la prima vedere şi, în 1999, Jennifer era însărcinată cu fiica noastră. Din păcate, la opt luni, copilul nostru s-a născut fără viaţă. Am fost devastaţi de moartea ei şi, într-un final, relaţia noastră a luat şi ea sfârşit. Un an şi jumătate mai târziu, Jennifer a murit într-un accident de maşină. De atunci, am evitat relaţiile serioase sau să am copii“, a mărturisit Keanu Reeves de-a lungul timpului.

Keanu a vorbit despre pierderile suferite într-un interviu acordat în 2006 publicaţiei Parade: „Această suferinţă îşi schimbă forma, dar nu se termină niciodată. Oamenii cred că poţi trece peste asta, dar se înşală. Când oamenii pe care îi iubeşti pleacă de lângă tine, rămâi singur“.

Întreaga mea viaţă voi fi îndrăgostit de iubire. Respir pentru iubire Keanu Reeves

Viaţa lui Reeves a fost încărcată de greutăţi încă din copilărie. A fost părăsit de tatăl său când avea doar doi ani, iar mama sa s-a căsătorit de încă trei ori şi s-au mutat foarte mult. Dramele prin care a trecut au fost transpuse, de-a lungul anilor, în scrierile sale, Reeves devenind celebru pentru citatele sale motivaţionale, despre viaţă şi iubire.

Niciunul dintre noi nu pleacă de aici în viaţă, aşa că va rog să va gândiţi. Mâncaţi ce vă place. Umblaţi prin soare. Săriţi în valurile mării. Spuneţi adevărul din inima voastră. Fiţi prostuţi. Fiţi buni. Fiţi copii. Faceţi lucruri ciudate. Iubiţi. Iertaţi. Bucuraţi-vă de viaţă. Nu este timp pentru nimic altceva Keanu Reeves