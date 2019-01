Iulia Albu a publicat prima fotografie cu noul ei iubit. Cine este bărbatul FOTO

Iulia Albu a publicat pe Instagram o primă fotografie cu iubitul ei, Mike, alături de mesajul „love“/„iubire“. Gestul este unul surprinzător, deoarece fosta vedetă Kanal D este foarte discretă cu privire la viaţa ei personală.

De asemenea, într-o declaraţie pentru verdict.ro, Iulia Albu mărturisea că este foarte fericită în noua relaţie, dar că nu are în plan o altă căsătorie.

„Căsătoria este, momentan, un subiect care nu mă stârneşte foarte tare. Am o relaţie în care sunt foarte fericită. Am lângă mine un bărbat care mă iubeşte şi pe care îl iubesc. Consider că este importantă căsătoria însă, deocamdată, pentru mine nu este un lucru prioritar“, a mărturisit Iulia.

Mike locuieşte în Londra şi este om de afaceri, notează click.ro.

Designerul, care a făcut parte din juriul emisiunii încă din primul sezon, are, în prezent, o rubrică săptămânală în cadrul emisiunii „La Măruţă“, de la Pro TV, care se numeşte „Presing la Dressing“. Astfel, Iulia Albu vizitează câte o vedetă, căreia îi verifică şi comentează hainele pe care le are în garderobă.

Iulia Albu a fost căsătorită timp de opt ani cu designerul de pantofi Mihai Albu (55 de ani), au divorţat în 2013 şi au împreună o fetiţă, Mikaela.