Irina Rimes a dezvăluit motivul  divorţului de Andi Bănică VIDEO

„Eu am avut noroc. Mama spune să nu spui niciodată că ai avut noroc, pentru că oamenii văd asta urât, e ca şi cum ai spune - eu nu am făcut nimic în viaţa asta, dar am avut noroc. Dar mie îmi place să spun că eu am avut noroc să dau numai de oameni buni în calea mea. Şi dacă au fost oameni răi ori nu i-am observat, ori nu au reuşit să facă nimic rău, dar eu am să dau numai peste oameni frumoşi, sau poate nu neapărat erau toţi buni, dar în relaţii cu mine nu ţin minte să fi avut oameni răi care să-mi diminueze încrederea. A fost unul la un moment dat, dar şi de acolo a ieşit ceva bine”, a dezvăluit solista, invitată în podcastul lui Cătălin Măruţă „Acasă la Măruţă”.

Întrebată dacă este vorba despre fostul ei soţ. Irina a negat.

„Nu. Deci eu când citesc articolele astea, „soţul Irinei a înşelat-o cu o contabilă, i-a făcut doi copii după ce a pierdut sarcina”... Eu stăteam cu Andi la un moment dat şi ne uitam la televizor (...), la o emisiune unde se discută anume chestii de genul. Stăteau doi psihologi, un astrolog etc. să discute problema mea cu soţul meu care stătea lângă mine.