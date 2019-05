INTERVIU Adelina Pestriţu, detalii despre nunta cu Virgil Şteblea: „Ne dorim să ieşim din linia cuminţică“

Adelina Pestriţu se pregăteşte să îmbrace rochia de mireasă pentru nunta ce urmează să aibă loc în luna iulie, atunci când îi va spune oficial „Da“ afaceristului Virgil Şteblea, cunoscut după porecla „Fucky“. În august 2018, vedeta a dat naştere primului ei copil, o fetiţă, pentru care a organizat o petrecere de botez uriaşă, cu peste 300 de invitaţi.

Deşi a intrat în focul ultimelor pregătiri, Adelina Pestriţu a trecut pe la Adevărul Live să ne povestească cum va arăta mult aşteptatul eveniment, pe ce criterii şi-a ales cele două rochii pe care le va purta şi cine va fi responsabil de distracţie.

„Adevărul“: Mai sunt fix două luni până în ziua nunţii, au apărut emoţiile?

Adelina Pestriţu: Stau bine la capitolul emoţii, aştept cu sufletul la gură să vină ziua de 20 iulie. Noaptea trecută am visat că nu mi-a ajuns rochia din Barcelona. Eram panicată toată. Cred că orice mireasă are astfel de coşmaruri înainte de nuntă (râde).

Să înţeleg că vei avea două rochii?

Da, mi-am ales două rochii tare frumoase, cel puţin în viziunea mea. Cred că asta este tot ce contează când vorbim de o mireasă, să se simtă preţioasă şi să fie îmbrăcată exact cum se simte ea frumoasă. Cu siguranţă vor exista păreri pro şi contra, dar, pentru mine, rochiile pe care le voi purta pe 20 iulie sunt absolut perfecte.

După ce criterii ţi-ai ales rochiile?

În primul rând mi-am dorit ca la biserică să am o rochie decentă, o să sufere câteva modificări modelul pe care l-am ales, pentru că îmi doresc foarte mult ca în partea de sus să nu aibă un decolteu foarte adânc. Rochia de seară este de-a dreptul preţioasă. Ambele sunt albe, cusute manual.

Care sunt grijile care te macină înainte de nuntă?

Să nu mă împiedic în faţa altarului şi să nu-l calc pe ginere pe picior (râde). Dar cu siguranţă o să scot piciorul pe sub crinolină să-l calc, să ştiu eu că am bifat această tradiţie.

Este ceva la care te-ai gândit şi ai zis „asta sigur nu se va întâmpla la nunta mea“?

Da, am zis că la nunta mea sigur nu se va fura mireasa. Până la urmă nu ştiu ce planuri au prietenii, dar îmi scot pistolul de sub crinolină şi i-am liniştit.

Spuneai că vrei ca nunta ta să fie atipică, cu ce va fi diferită?

Noi ne dorim de fiecare dată să ieşim din linia asta cuminţică, vrem să nu existe momente la care se aşteaptă toată lumea. Avem o adevărată desfăşurare de forţe, vă spun în exclusivitate că sala va fi reorganizată, tavanul şi pereţii vor fi găuriţi. Inclusiv mirosul va fi un punct forte al acestui eveniment, avem o echipă specială care se ocupă fix de acest aspect, dar vreau să păstrez surpriza.

Aţi ales naşii şi domnişoarele de onoare?

Naşii sunt Aura şi Daniel Rafte, naşii de botez ai fetiţei noastre, Zenaida Maria. Sunt prieteni apropiaţi şi chiar îi considerăm părinţi spirituali. Iar domnişoarele de onoare sunt prietenele mele. Vor avea parte de mari surprize, am un plan diabolic cu ele. Când vor vedea, or să se dea doi paşi în spate şi or să se întrebe în ce s-au băgat.





Va exista o petrecere a burlăciţelor?



Vor exista şi petreceri de burlaci şi burlăciţe, însă vom închide uşile cu cheia. Eu o voi păstra pe a lor, Virgil pe a noastră. Excludem ideea de striptease, va fi o petrecere cuminte şi decentă. Ştim care ne este limita, noi ne căsătorim din dragoste şi chiar nu este cazul de petreceri de genul ăsta. Petrecerile noastre vor fi cu muzică, prăjituri şi poveşti. Dacă Virgil îşi va dori o petrecere cu băieţii şi după ce ne punem şaiba pe deget, cu siguranţă va avea. În viziunea noastră căsnicia nu înseamnă un Auschwitz. Gelozia este doar o dovadă că nu m-am înşelat, că mă iubeşte, dar când gelozia depăşeşte o limită devine deranjantă. În cazul nostru nu este vorba despre o astfel de gelozie. La noi chiar este o iubire ca în poveşti – frumoasă, aşezată şi liniştitoare. Nu vreau să fac invidios pe nimeni, vreau doar să ştiţi că iubirea perfectă există.

Te vei lăsa văzută de Virgil înainte de a ajunge la biserică?

Nu, voi merge la un hotel pentru pregătiri. Vom dormi separat şi ne vom întâlni a doua zi la biserică. Aşa ne-am plănuit, chiar dacă noi avem un copil şi deja am parcurs nişte paşi împreună. Mi se pare specială emoţia întâlnirii în faţa altarului.

Cum o vei îmbrăca pe micuţa Zenaida, ea în grija cui va rămâne în ziua nunţii?

Nu i-am găsit încă rochie, dar o să-i comand una de mini-mireasă, tot albă. Evident că va sta şi ea cu noi, ne vom distra împreună. Va rămâne în grija bunicilor şi, chiar dacă şi ele vor avea rochii cu trenă, cu siguranţă vor alerga după micuţa noastră.

Cine-ţi va cânta la nuntă?

Am cinci sau şase trupe, plus un prezentator. Toţi sunt speciali, dar dezvălui doar numele Elenei Gheorghe, pentru că ea este favorita noastră şi a naşilor.

Dansul mirilor este gata pregătit?

Nu există dansul mirilor, va fi un blues. Virgil m-a întrebat: „Chiar vrei să mai învăţ şi vals cu toate emoţiile astea? Te rog frumos, ţine-mă departe de coregrafii, nu vreau să-mi complic existenţa în acea zi“. Va fi un dans de pe stângul pe dreptul, rochia mea plină de cristale va fi greu de manevrat într-o coregrafie complexă.

Ţineţi cont de obiceiurile tradiţionale, o să vedem un brad la nunta Adelinei Pestriţu?

La noi în Argeş sunt foarte multe obiceiuri, inclusiv cel cu bradul şi hora în faţa casei. Nu le includem, dar o să readaptăm câteva dintre obiceiuri, cred că vor aduce mai multă savoare invitaţilor noştri.

Pentru noaptea nunţii sau, mai degrabă, zorii zilei, ai pregătit surprize pentru Virgil?

O să dormim (râde).Vă aşteptaţi să vă spunem că vom mai face un copil? Probabil va fi o zi de odihnă în care o să mă uit pe pozele de la nuntă, i-am rugat pe cei care se ocupă să mi le dea în noaptea nunţii.

