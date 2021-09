Inna: „Mă simt iubită şi asta este cel mai important”

Poate că una dintre calităţile unui star este că, oricâte lucruri am afla despre acesta, mereu apar noi şi noi amănunte surprinzătoare de aflat. Iată că Inna are fler nu doar când vine vorba de muzică, ci şi în calitate de „detectiv“ la Masked Singer, unde s-a dovedit atât de iscusită în primul sezon, că revine şi în al doilea, împărţind pupitrul cu Mihaela Rădulescu, Horia Brenciu şi Alex Bogdan. De fapt, a dat dovadă de fler mai toată cariera ei, începută în urmă cu 13 ani, dar şi în alegerile sentimentale. De peste un an are o relaţie cu Deliric, căruia i-a sărbătorit recent ziua de naştere, alături de familie şi prieteni, şi are noroc de un iubit care ştie să gătească! Dar nu doar despre noroc şi fler şi succes ne-a povestit Inna în interviul de mai jos.

OK!: Cât de fin e psihologul din tine, cât de bună îţi e intuiţia când vine vorba de intenţiile celor din jurul tău? Recunoşti uşor oamenii care poartă „măşti" cu tine? Din fericire, da, şi cred că acesta este lucrul care m-a ajutat până acum să mă protejez de situaţii neplăcute sau să evit să am aproape persoane nepotrivite.