FOTO Cine este cel mai bun actor al secolului XXI, desemnat de New York Times

Denzel Washington, care a marcat ultimii ani prin rolurile sale în "Training Day" (2001), "Inside Man" (2006), "American Gangster" (2007) sau "Flight" (2012), a fost numit cel mai bun actor al secolului XXI de cotidianul american.

"Este un gigant şi un artizan subtil şi sensibil, cu o formaţie teatrală şi cu o prezenţă strălucitoare",a spus criticul A.O. Scott, co-autor al clasamentului. "Ca toate starurile, jocul lui Washington pare indisolubil de carisma sa", adaugă Manohla Dargis.

Isabelle Huppert, care a impresionat criticii şi spectatorii în "La Pianiste" (2001), "Huit femmes" (2002) sau "Elle" (2016), ocupă poziţia a doua din clasament. Este urmată de Daniel Day-Lewis ("Gangs of New York", "There Will Be Blood", "Phantom Thread") şi de Keanu Reeves. O alegere care l-a uimit şi pe actorul din "Matrix" şi "John Wick", criticat mult timp pentru jocul său destul de transparent.



FOTO Getty Images

În Top 10 rămân Nicole Kidman ("The Others", "The Hours", "Big Little Lies"), Song Kang-ho ("Parasite"), Toni Servillo ("La Grande Bellezza"), Zhao Tao ("A Touch of Sin"), Viola Davis ("How to Get Away with Murder") şi Saoirse Ronan ("Ladybird").

Tilda Swinton (13), Oscar Isaac (14), Michael B. Jordan (15), Catherine Deneuve (21), Melissa McCarthy (22) şi Gael García Bernal (25) completează acest clasament. Joaquin Phoenix ("Joker") ocupă locul 12.

Subiectiv, ca orice clasament, cel de la The New York Times surprinde prin omiterea unor nume aşteptate. Leonardo DiCaprio, adesea considerat drept unul dintre cei mai buni actori ai epocii noastre, graţie impresionantelor interpretări din "The Aviator", "The Wolf of Wall Street" sau "The Revenant", este absent. Nici Meryl Streep şi nici Cate Blanchett nu au fost amintite.