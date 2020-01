Familia Regală a României deplânge moartea Cristinei Ţopescu: „A dovedit o neobişnuită discreţie, nobleţe sufletească şi profunzime a spiritului“

Vestea morţii premature a jurnalistei Cristina Ţopescu a fost primită cu nespusă tristeţe de Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei şi de Alteţa Sa Regală Principele Radu, se arată într-un comunicat al Familiei Regale.

„Intelectual rafinat şi jurnalist de televiziune de vocaţie, Cristina Ţopescu a avut o respectată carieră publică de patru decenii, în care a dovedit o neobişnuită discreţie, nobleţe sufletească şi profunzime a spiritului“, scrie în mesajul publicat pe Facebook.



În text este amintit că, în anul 2006, Cristina Ţopescu a realizat „unul dintre cele mai de succes filme documentare despre Familia Regală, numit «Regele Mihai – Nihil Sine Deo»“.

Cristina Ţopescu a primit, în 2012, Medalia Regele Mihai I pentru Loialitate, într-o ceremonie care a avut loc la Sala Regilor din Palatul Elisabeta.

În timpul vieţii, Cristina Ţopescu şi-a declarat de mai multe ori admiraţia pentru Regele Mihai, pe care îl avea drept reper moral.

„Alături de Papa Ioan Paul al II-lea, Regele Mihai este un reper moral pentru mine, ambele personalităţi sunt insule de moralitate şi nobleţe, pe care mă refugiez cu gândul şi cu speranţa, ca să nu mă sufoc de-a binelea de revoltă în faţa spectacolului pe care ni-l oferă atâtea personaje contemporane“, mărturisea Cristina Ţopescu, după ce l-a întâlnit pe Regele Mihai.

Despre discursul Regelui susţinut în Parlament, în 2017, ea spunea: „A fost emoţionant. Am vorbit cu prieteni, am vorbit şi cu politicieni din partide diferite şi toţi mi-au spus că au lăcrimat. Ce-o fi însemnând asta? Or fi lacrimi de tristeţe faţă de soarta deloc generoasă pe care se pare că o are republica română, aşa cum arată ea acum şi noi odată cu ea... Or fi lacrimi şi de bucurie pentru că într-o mare de impostură, lăcomie şi necinste, azi am văzut, o dată-n plus, ca există, totuşi, o insulă de nobleţe, decenţă şi înţelepciune, o insulă pe care unii dintre noi, dacă am putea, ne-am refugia şi mâine...? Mie un lucru mi-e limpede: nu există român care să iubească România aşa cum îşi iubeşte Regele ţara. Pentru mine, Majestatea Sa este adevăratul şef al statului, doar Regele Mihai are înălţime morală şi iubire de români. Odată aşezat Regele acolo unde îi este locul, m-ar face să mă gândesc cu mândrie la omul care se află în fruntea ţării mele. Toată iubirea şi respectul meu, Majestate!“