EXCLUSIV Muzicianul Ronnie Romero, solistul celebrei trupe Rainbow: „Logodnica mea Corina m-a făcut să mă îndrăgostesc de România“

Născut în Chile în 1981, Ronnie Romero este din 2015 solistul trupei Rainbow, înfiinţată în 1975 de către chitaristul Ritchie Blackmore, trupă ce a vândut peste 28 de milioane de albume în toată lumea şi al cărei prim solist a fost legendarul Ronnie James Dio.

Ronnie Romero colaborează de asemenea cu un alt nume greu al muzicii rock-Michael Schenker, fost component al trupei Scorpions şi fratele lui Rudolf Schenker, fondatorul Scorpions.

Născut într-o familie de muzicieni, Ronnie a fost pasionat de muzică din copilărie. A cunoscut-o pe Corina Minda, logodnica sa (foto sus, arhivă personală), în 2019 la Milano, unde aceasta lucra ca fotomodel. În scurt timp s-au decis să rămână împreună, iar în 2020 Ronnie Romero s-a mutat definitiv în România.

Corina Minda este de altfel personajul principal al videoclipului „I know“, filmat în pandemie extras din albumul „The Creation”, lansat de grupul Intelligent Music Project, un proiect muzical excepţional iniţiat de o personalitate din Bulgaria, Milen Vrabevski, producător muzical, compozitor şi medic.

Ronnie s-a alăturat Intelligent Music Project în 2020. Intelligent Music Project a luat naştere în 2012, printre componenţii trupei numărându-se muzicieni de top precum Ronnie Romero, Simon Phillips (trupa Toto), Carl Sentence (trupa Nazareth), Joseph Williams (vocalist Uriah Heep) sau Richard Grisman (River Hounds).

Înainte de a se muta în România, Ronnie Romero a locuit la Madrid în Spania timp de peste 10 ani. În 2014, Ronnie, împreună cu chitaristul Tony Hernando, fost component al trupei Saratoga, au creat trupa heavy metal Lords of Black. Ronnie Romero a colaborat şi cu The Ferrymen, CoreLeoni şi Nozomu Wakai's Destinia. Ronnie a colaborat şi cu Michael Schenker Group la albumul Immortal, ce a fost lansat în luna ianuarie a acestui an. O altă colaborare avută este cu Adrian Vandenberg.

Întâlnirea cu Corina, frumoasa româncă

Adevărul: Ce te-a făcut să te îndrăgosteşti de muzică?

Ronnie Romero: M-am născut şi am crescut într-o familie de muzicieni, aşa că de la bun început am fost înconjurat de muzicieni şi instrumente acasă, de când eram copil. Tatăl meu era cântăreţ, fratele meu era baterist, iar bunicul cânta la saxofon. Am crescut înconjurat de muzică, aşa că alegerea mea naturală a fost să fiu şi eu muzician.

Ronnie Romero şi Corina Minda, logodnica sa româncă Sursa arhiva personală

Ronnie Romero, alături de Corina Minda FOTO: arhiva personală

- Ce te-a făcut să te îndrăgosteşti de România?

Corina, logodnica mea şi viitoarea mea soţie. Ne-am întâlnit în 2019 în Milano şi în scurt timp am decis să mă mut cu ea la Bucureşti. Am întâlnit-o pe Corina la Milano întâmplător. Aveam un concert acolo, iar ea avea o şedinţă foto la Milano, Corina lucrează ca fotomodel. Ne-am întâlnit în Piaţa Domului din Milano, am început să discutăm, am realizat că avem multe lucruri în comun şi tocmai de aceea ne-am îndrăgostit unul de celălalt. Şi Corina este pasionată de muzică, asculta de mult timp Whitesnake şi Rainbow.

Ronnie şi Corina s-au cunoscut la Milano FOTO: arhiva personală