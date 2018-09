EXCLUSIV Cezar Ouatu: „Nu mi-e ruşine că sunt român, dar Italia mi-a dat foarte multe, ceea ce, nu mă feresc să o spun, poate că România nu mi-a dat“ VIDEO

Cezar Ouatu a uluit juriul şi publicul show-ului „X Factor UK“, însă a primit şi reproşuri din partea românilor după ce a declarat pe scenă că s-a născut în România, dar a crescut în Italia. Cântăreţul a fost acuzat că s-a ferit să-şi recunoască naţionalitatea pentru că îi este ruşine.

Contactat de „Adevărul“, Cezar Ouatu a declarat că nu i-a fost niciodată ruşine că este român, însă a subliniat că oamenii ar trebui să înţeleagă că nu s-a înscris la emisiunea din Marea Britanie pentru a reprezenta România. De asemenea, artistul a explicat şi de ce s-a prezentat drept româno-italian.

„Nu mi-a fost ruşine vreodată că sunt român. Asta o spun în gura mare. Dar eu nu m-am dus acolo să reprezint neapărat România, m-am dus să mă reprezint pe mine ca artist şi «să joc în altă ligă a industriei muzicale». Trebuie să recunosc, şi aş fi ipocrit să nu spun chestia asta, că m-am născut în România, am avut copilăria mea în România, dar din punct de vedere artistic, şi mulţi români nu ştiu treaba asta, eu am început în Italia. Am şi cetăţenie italiană, dar nu asta e relevant, ci faptul că debutul, şcoala de canto şi tot ce a însemnat «cântăreţul Cezar Ouatu» au fost în Italia. Lumea şi publicul larg mă ştie de acum cinci ani, când am reprezentat România la Eurovision. Dar dacă nu aş fi fost la conservator în Italia, dacă nu aş fi avut concerte la operele din Italia, dacă nu aş fi participat la concursuri în Italia, dacă nu aş fi îngrijit bătrâni în Italia pentru a mă întreţine în facultate, nu cred că aş fi ajuns unde sunt astăzi, chiar şi în România. Nu cred că aş fi putut să reprezint cu mândrie România. Aş fi fost un simplu pianist, probabil muritor de foame. Nu neg faptul că sunt român, iar în momentul în care am spus că sunt italian-român nu cred că am greşit cu ceva, dar na, aşa suntem noi, românii, cârcotaşi. Dar probabil că ăsta este felul nostru de a fi. Aşa s-a întâmplat şi în cazul Simonei Halep, pe care am judecat-o. Dar eu sunt bucuros că sunt român, iar dacă românii se bucură că îi reprezint, sunt extrem de onorat şi de fericit“, a explicat cântăreţul.

Ouatu neagă vehement şi faptul că ar fi fost o strategie cauzată de teama că românii nu sunt văzuţi cu ochi buni în Marea Britanie: „Numai la partea asta socială nu-mi stătea mie gândul atunci, imaginaţi-vă doar stresul şi emoţiile de acolo. Nu am făcut-o din punct de vedere strategic, în niciun caz. La urma urmei, pe ei nici nu-i interesează de unde vii. Eu am dublă cetăţenie, nu mă dau italian, dar Italia mi-a dat foarte multe, pe meritul şi pe sacrificiile mele, dar Italia mi-a dat foare multe, ceea ce, şi nu mă feresc să o spun, poate că România nu mi-a dat. Şi nu România mi-a plătit mie studiile, dar eu sunt mândru că sunt român şi niciodată nu m-am plâns şi nu am reproşat că România nu m-a susţinut pe mine pe zona mea. Nu, nu m-am plâns, dar când văd românii că se bat cu pumnul în piept că, vezi Doamne, mă dau de altă naţionalitate, eu trebuie să spun adevărul. Eu trebuie să spun că sunt româno-italian, pentru că asta sunt. Din punct de vedere al carierei, mi-a dat foarte multe Italia, nu că România nu mi-ar fi dat, dar mi-a dat în 2013 cu apariţia mea la Eurovision. De atunci încolo, da, dar până la momentul ăla ce făceam? Muream de foame? Sunt mulţi români care îşi dau cu părerea gratuit“.

În ceea ce priveşte motivul pentru care i-a spus prezentatorului că vine din Italia, Ouatu a lămurit: „Întâmplător, eu chiar veneam din Italia în acea zi, am fost să-mi iau diploma de la conservator. M-a întrebat de unde veneam atunci şi i-am zis adevărul. Totuşi, să nu ne pripim în a comenta şi a judeca nişte oameni aiurea. Dacă românii vor să fie mândri, să fie mândri, iar eu mă bucur pentru acest lucru şi le mulţumesc. Eu am primit foarte multe mesaje din toată lumea – Australia, America, Anglia. Dacă românii mei vor să fie mai mândri decât ceilalţi, sunt liberi să o facă şi eu le mulţumesc“.

Cezar Ouatu a ţinut să precizeze şi faptul că a dat mai multe interviuri pentru „X Factor UK“ în care a vorbit cu drag despre România: „Eu la toate interviurile, probabil urmează să fie difuzate, am povestit despre parcursul meu muzical cu tata la Filarmonica din Ploieşti, mai român de atât... Vreau să mai spun şi că ori de câte ori am avut ocazia, inclusiv în concertele din străinătate, am spus cu mândrie că sunt Cezar Ouatu din România“.