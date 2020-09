Erick Morillo, celebrul DJ din spatele hitului „I Like to Move It”, a fost găsit mort la doar 49 de ani. Acesta fusese acuzat recent de agresiune sexuală

Poliţia locală a transmis doar că bărbatul în vârstă de 49 de ani a fost găsit mort în locuinţa sa din Miami Beach, refuzând să ofere mai multe detalii până când investigaţia nu va lămuri circumstanţele morţii sale, scrie BBC.







Moartea sa vine la mai puţin de o lună după ce acesta fusese reţinut pentru că ar fi agresat sexual o colegă din lumea muzicii. Iniţial, acesta a negat acuzaţia, dar s-a predat poliţiei după ce mai multe dovezi l-au incriminat. Acesta trebuia să se prezinte vineri în faţa unei curţi de judecată.





În 1995, Erick Morillo a lansat melodia „I Like to Move it” sub numele de scenă Reel 2 Real. Melodia a căpătat un nou val de atenţie în 2005, când un remix al acesteia a fost inclus în filmul animat Madagascar.