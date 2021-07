Elena Marin, eliminată înainte de marea finală Survivor 2021. „Mai era un singur pas”

„A fost o exprienţă frumoasă, pe care nu o voi uita niciodată. Au fost foarte multe momente frumoase, am avut multe lucruri de învăţat aici, m-am redescoperit. Am învăţat de la fiecare câte ceva. Mai era un singur pas. Sunt mândră de mine, că am ajuns până aici. În acelaşi timp îmi doream să pot mai mult. Încerc să nu mă critic, dar întotdeauna te gândeşti la ce ai greşit, la ce aş schimba la mine, să reuşesc să ajung până la final. Vreau să mulţumesc celor care m-au susţinut. Mulţumesc Survivor pentru şansa pe care mi-au oferit-o, că de fiecare dată ne-aţi susţinut în mod egal. Aţi fost ca un tătic pentru noi, mulţumesc producţiei, oamenilor care şi-au desfăşurat munca cot la cot cu noi şi au trăit în aceleaşi condiţii, departe de familii. A fost un proiect unic, pe care nu-l voi uita niciodată”, a spus Elena Marin.

