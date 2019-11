Dragoş Bucur îl contrazice pe Mircea Diaconu: „Să comentezi că am plecat pentru 6.000 de euro e ruşinică“

Dragoş Bucur a reacţionat după interviul lui Mircea Diaconu de la Adevărul Live , în care candidatul susţinut la prezidenţiale de ALDE şi ProRomânia a catalogat, în mod voalat, drept un moft pretenţia mai tânărului său coleg de a dormi într-un pat şi nu pe holul unui teatru, afirmând că inclusiv el a înnoptat pe holul instituţiei din Viena.

Mai mult, Diaconu a susţinut că Bucur a ales să se reorienteze profesional şi să încheie colaborarea cu Teatrul Nottara pentru a câştiga mai mulţi bani, respectiv 6.000 de euro.

Pe de altă parte, Dragoş Bucur spune că Mircea Diaconu a dormit în cabină, în pat, împreună cu fiul său cu care venise în turneu deşi acesta nu juca în spectacol.

„Nope, dumnealui a dormit în cabină, în pat, împreună cu băiatul dânsului, nu în holul teatrului. Şi, aşa cum a afirmat, venise ca şofer al echipei de actori în acea deplasare, iar băiatul dânsului nu juca în spectacol. Nu spun că şoferul nu trebuia să doarmă în pat, doar că ar fi fost frumos să facă acelaşi lucru şi actorii tineri. Iar să comentezi că am plecat pentru 6000 de euro e ruşinică, mai ales după interviul Recorder (deşi am plecat din teatru în urma unui accident şi pentru că am avut mereu senzaţia că sunt mai bun în film decât pe scenă, nu pentru 6.000 de euro). PS. Am fost în teatrul Podul, cine ştie cum era acolo înţelege că treaba cu «teatru pentru teatru» este o vorba aruncată către mine fără nicio justificare!“, a scris Dragoş Bucur pe Facebook.