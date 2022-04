De ce s-a înfuriat Prinţul William pe mama sa? Nu-i mai răspundea Prinţesei Diana nici la telefon

Este bucăţică ruptă din mama lui, iar bunătatea şi blândeţea ei le-a moştenit, indubitabil. Însă noi informaţii publicate în cartea “The Palace Papers: Inside the House of Windsor-The Truth and Turmoil” readuc în prezent câteva tensiuni care au existat între Prinţul William şi Lady Di, până în punctul în care moştenitorul Coroanei nici nu-i mai vorbea.

Autoarea regală Tina Brown a explicat în carte care a fost motivul pe care Prinţul William l-a catalogat drept inacceptabil venit din partea mamei sale. Prinţesa a fost convinsă că fiul ei cel mare n-o va ierta niciodată.

