Dana Săvuică a refăcut coperta Playboy de acum 21 de ani. A pozat fără haine şi fără inhibiţii pentru a transmite un mesaj

"Este un remake, dar nu unul perfect, prin care ne-am amintit ce s-a petrecut pe 21 octombrie 1999, pe când eu aveam 29 de ani şi mă bucurăm de gloria de top model. Pentru mine, acea apariţie în Playboy a însemnat încununarea carierei şi retragerea mea de pe podium prin pictorialul intitulat Model fără haine“.

Anii ’90 nu erau atât de cosmopoliţi, preconcepţiile şi misoginismul fi ind mult mai acerbe, însa astăzi, Dana are curajul să spună că ar intitula această reeditare, realizată la 50 de ani, MILF ’50 (Mother I Want to Fuck). „Pentru mine, acel moment a însemnat, pe lânga omagiul adus feminitaţii, eleganţei şi senzualitaţii, amprenta şi semnătura mea asupra showbiz-ului românesc."

