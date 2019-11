Costumul de piele purtat în „Grease“ de Olivia Newton-John, vândut la licitaţie. Suma obţinută

Vestimentaţia, care a marcat tranziţia personajului interpretat de Newton-John în musicalul din 1978 de la eleva timidă la Sandy cea sexy, a fost vândută cu scopul de a strânge fonduri pentru un spital de oncologie pe care îl finanţează în Australia.

Pantalonii de piele, purtaţi de actriţă pentru duetul cu John Travolta "You’re the One That I Want", erau atât de strânşi, încât era nevoia ca cineva să-i coasă pe ea la filmări, astfel că au fost vânduţi cu fermoarul rupt.