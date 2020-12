Claudia Pătrăşcanu, dezvăluiri şocante din familia Bădălău: sacoşe de bani, cămătari, furt de maşini

Finalul s-a lăsat cu scântei şi ameninţări din partea artistei care anunţă dezvăluiri şocante, considerând că i se fac nedreptăţi, iar fostul soţ e favorizat datorită influenţei pe care o are tatăl acestuia, Niculae Bădălău, scrie Click.ro.

Într-un an şi patru luni de când Claudia Pătrăşcanu (40 de ani) a anunţat divorţul de Gabriel Bădălău (36 de ani), magistraţii au stabilit un program de vizită pentru cei doi băieţi ai lor, Nicolas (3 ani) şi Gabriel (5 ani). Joi, 10 decembrie, la Judecătoria Sector 6 din Bucureşti, cei doi au avut un nou termen în proces, de data aceasta pentru audierea martorei propuse de Gabriel Bădălău. Şi anume menajera, care a stat cu ei în casă ultimele două luni cât cei doi au convieţuit sub acelaşi acoperiş. Lucrurile se pare că au degenerat, spre nemulţumirea artistei, care pentru o observaţie, a fost dată afară din sala de judecată.

"Procesul de ieri a început prin audierea martorei lui, care la intrarea în sala a fost pusă sa jure cu mâna pe Biblie şi în loc sa spună: “aşa să-mi ajute Dzeu”, a spus “aşa să mă ierte Dzeu” .... bineînţeles că am făcut o observaţie către doamna preşedinta pentru ceea ce a spus martora şi am fost dată afară din sală 40 de minute. Bineînţeles că martora mincinoasă, menajera care este plătită de familia Bădălău să-mi facă rău, pe care am tratat-o impecabil şi pe care niciodată nu am deranjat-o, a plecat satisfacută de răul pe care l-a făcut şi că nu a mai fost pusă încă o dată să jure corect pe Sfânta Biblie", a scris Claudia Pătrăşcanu pe pagina sa de Facebook.