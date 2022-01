Ce pensie are Mircea Solcanu după operaţia pe creier. Fosta vedetă de televiziune s-a bucurat nespus pentru ajutorul din ianuarie

Ministrul Muncii Marius Budăi le-a promis ajutor financiar românilor cu pensii mai mici de 1.600 de lei şi iată că s-a ţinut de cuvânt, spre bucuria pensionarilor împovăraţi de datorii, mai ales la întreţinere, pe perioada iernii.

De acest ajutor financiar a beneficiat şi Mircea Solcanu, fost reporter şi prezentator tv la Acasă TV, pensionat pe caz de boală, în urma unei complicate operaţii pe creier.

„Ieri am primit banii. O să păstrez talonul. Pentru cei cu pensiile mici, este un mare ajutor. Din păcate, e doar pentru luna ianuarie suma asta. Păi, făceam petrecere, dacă rămânea aşa tot anul. După 3 ani în care nu am luat bursă, ci pensie, acum pensia mea a «bătut» luna asta bursele pe care le iau colegii mei de facultate, la Actorie. Eu am o pensie de 760 de lei, acum am luat 2.000 de lei. Dacă rămânea aşa, de 2.000 de lei, eram «like a boss». Dar, de la 760 de lei, cât primesc de obicei, la 2.000 de lei, cât am primit ieri, e un şoc pentru oricine”, a declarat Solcanu pentru impact.ro.

La zece ani de la intervenţia chirurgicală suferită pe creier, la o clinică din Viena, şi care a durat nouă ore, Mircea Solcanu se simte bine.

„Potrivit statisticilor, trebuia să se termine şi efectul operaţiei, ea îmi asigura un număr limitat de ani până la o recidivă sau necesitatea unei alte operaţii. A trecut termenul, nu am nicio problemă, în afară de pierderea auzului total la o ureche şi 70% la cealaltă, adică sunt aproape surd. De şapte ani, verile mi le petrec pe plajă, cu beri şi oameni buni, deci nicio oprelişte.

Trăiesc din pensia de handicap şi sunt aproape surd. Sunt în anul 2. Sincer, abia aştept să termin facultatea. Nu neapărat ca să joc pe scenă sau în filme, ci doar ca să văd ce alte surprize mai are viaţa pentru mine. Facultatea asta a fost şi un fel de penitenţă, în care am învăţat nespus de multe lucruri”, a mai declarat el pentru impact.ro.