Cătălin Moroşanu, mărturii după Survivor: În zilele libere zici că eram la puşcărie. Era ziua fetiţei mele şi am uitat! Stăteam şi săpam un veceu

„Nu a fost niciodată vorba de alimentaţie, eu sunt obişnuit să sufăr de foame de la meciuri. E vorba de oamenii cu care trăiam acolo. La un moment dat au picat măştile şi când vedeai caracterul unora, nu-ţi mai venea să-i mai susţii. Nu e stilul meu! Când vezi aşa oameni îndoielnici, ţi se ia. Atunci am căzut, îmi venea să plec acasă! Am spus că vreau să plec! Mă bucur din toată inima că-s acasă, Dumnezeu mi-a dat un semn! A fost foarte greu! Cel mai greu a fost să locuieşti cu oamenii, nu traseele. În zilele libere zici că eram la puşcărie. Era ziua fetiţei mele pe 16 februarie şi am uitat! Stăteam şi săpam un wc. Experienţa asta a fost cea mai grea dintre toate show-urile! Am vrut să slăbesc să fiu bun pe traseu, eram bătrânel, puţin plinuţ. Am avut 97 când am plecat. De când am venit acasă m-am îngrăşat 5 kilograme, am băgat ca MIG-ul”, a declarat Moroşanu la Teo Show.

