Britney Spears a anunţat că ia o pauză de la social media pentru a-şi sărbători logodna

Spears, în vârstă de 39 de ani, a anunţat duminică seară că se va căsători cu Ashgari, în vârstă de 27 de ani, cu care are o relaţie din 2016.

După ce şi-a dezactivat contul de Instagram marţi, ea le-a transmis fanilor pe Twitter: „Nu vă îngrijoraţi, iau o mică pauză de la social media pentru a sărbători logodna. Voi reveni curând”.

În ultima perioadă, ea s-a folosit de conturile de pe reţelele de socializare pentru a-şi ţine la curent fanii legat de evoluţia procesului privind custodia.

Săptămâna trecută, tatăl ei, care este tutore al averii cântăreţei, a cerut unui judecător să înlăture tutela, iar următoarea audiere în acest caz este stabilită pentru 29 septembrie.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨