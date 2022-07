Brad Pitt, clarificări privind zvonurile de „pensionare“

Într-un interviu oferit revistei GQ la finalul lunii iunie, Brad Pitt a vorbit despre senzaţia de a trăi „ultima jumătate a carierei sale”. Cuvintele sale sugerau că s-ar pregăti să se retragă.

„Nu asta am vrut să spun...", a afirmat Pitt, înlăturând ideea de „pensionare". „Ceea ce am vrut să spun a fost că mă aflu deja în faţa ultimei etape, a ultimului sezon", declara actorul, conform Agerpres.

Întrebarea care se pune acum este „cum vreau să-mi petrec acest timp?”. „În orice caz, nu are nimic de-a face cu pensionarea", a insistat celebrul actor.

Brad Pitt a sosit, luni seară, la Paris pentru a prezenta filmul „Bullet Train”, care urmează să fie lansat în SUA pe 5 august, iar în Franţa cu două zile mai devreme. Comedia se petrece între Tokyo şi Kyoto, unde şapte criminali încearcă să se ucidă între ei.

„Îmi place să fac tot felul de filme”, a declarat el, care a filmat cu regizori precum Quentin Tarantino, Terrence Malick, David Fincher, Guy Ritchie şi fraţii Coen.

„La vârsta mea, am făcut destule greşeli şi, din fericire, am acumulat suficientă experienţă pentru a distinge între ceea ce am făcut bine şi ceea ce am făcut rău”, a mai adăugat starul.

În anul 2020, Brad Pitt a câştigat un Oscar pentru rolul său secundar în filmul „Once upon a Time in Hollywood”, al lui Tarantino. Următorul său film, „Babylon”, regizat de Damien Chazelle (”La la land”), Pitt o va reîntâlni pe Margot Robbie, cu care a jucat şi în filmul lui Tarantino.

Totodată, actorul este activ şi în poziţia de producător în cadrul companiei Plan B, pe care a înfiinţat-o, trei dintre filmele „sale” câştigând Oscaruri „The Departed”, „Twelve Years a Slave” şi „Moonlight”.

„Îmi place foarte mult: ai ocazia să pui în valoare noi talente, să faci parte din proiecte în care nu ai fi participat neapărat ca actor”, a declarat el. „Şi în rest, nu ştiu... Trec de la un film la altul, iar ultimul lucru pe care l-am făcut decide ce voi face în continuare”, a mai spus actorul .

În discuţia care vizează platformele de streaming, Brad Pitt afirmă că „îmi plac atât platformele de streaming, cât şi sălile de cinema”.

„Filmele deveniseră atât de scumpe. Existau fie proiecte uriaşe, fie lucruri mai intime, şi părea că nu mai era loc pentru nimic altceva între ele”, a afirmat Pitt. În această situaţie, „platformele au deschis terenul pentru alte voci”, spune el. „Sunt impresionat de lucrurile pe care le văd”, adaugă Pitt. Însă, în acelaşi timp, „tocmai am văzut „Elvis” în cinematograf. Sunt un mare fan al (actorului) Austin Butler, cred că va face lucruri mari. Şi m-am simţit atât de bine, a fost grozav să mă întorc în cinematograf''.

„Brad nu este doar o legendă, ci şi un maestru în ceea ce face. Şi cred că l-am întâlnit într-un moment al carierei sale în care vrea să se distreze cât mai mult posibil”, a declarat Brian Tyree Henry, unul dintre actorii din „Bullet train”. „Râsul lui este contagios!”, a mai adăugat acesta.

„Când sunt serios, nu e de bun augur pentru nimeni”, a dezvăluit Pitt.