Anthony Hopkins, câştigător Oscar 2021, despre lupta cu alcoolismul: „Sunt fericit că sunt alcoolic. E un dar“

La finalul anului trecut, Anthony Hopkins (83 de ani) a postat un mesaj emoţionant pe Twitter, în care anunţa că sărbătoreşte 45 de ani fără alcool, după ce a fost la un pas să moară din cauza băuturii. Mesajul a fost, totodată, unul de încurajare pentru multele persoane care, din cauza pandemiei şi a izolării, au început să consume tot mai mult alcool.

„A fost un an dur, plin de durere şi tristeţe pentru mulţi, mulţi oameni. Acum 45 de ani, eu m-am trezit la realitate. Mă îndreptam spre dezastru, am băut până am fost la un pas de moarte”, a mărturisit actorul în decembrie 2020.

Citeşte aici povestea incredibilă a actorului, cum a luptat cu această dependenţă şi ce spunea despre el în perioada în care era alcoolic.