Anne Heche a murit. Actriţa, în vârstă de 53 de ani, a fost implicată într-un grav accident auto în urmă cu o săptămână

Mulţi sperau că Heche îşi va reveni după ce un publicist al artistei a spus despre ea că era ​​într-o stare „stabilă” după ce şi-a izbit maşina într-o casă din Los Angeles pe 5 august. Pompierii au spus că a vorbit cu ei în timp ce a fost eliberată de epava maşinii şi dusă la spital.





Însă, la scurt timp, actriţa şi-a pierdut cunoştinţa şi, pe 8 august, reprezentanţii săi au postat o actualizare, spunând că Heche se afla într-o „stare extremă critică” şi a intrat în comă. Vineri, familia ei a anunţat într-o declaraţie că nu se aşteaptă ca ea să supravieţuiască şi că este menţinută în viaţă de aparate pentru a determina dacă organele ei ar putea fi donate.





Heche, o actriţă cu o inteligenţă ascuţită, a devenit cunoscută la începutul anilor 1990, jucând gemeni în serialul Another World şi cu roluri de film, inclusiv rolul Laurei în filmul de debut al lui Nicole Holofcener, Walking and Talking.





Primul ei rol major a fost cel al iubitei lui Johnny Depp în drama cu gangsteri Donnie Brasco (1997). În acelaşi an, a fost distribuită în alte titluri succes: satira politică Wag the Dog, filmul Volcano şi clasicul I Know What You Did Last Summer.





Tot în acelaşi an, Heche a început o relaţie cu Ellen DeGeneres, la scurt timp după ce comedianta a spus public că este gay. Cele două au fost un cuplu pentru trei ani; Heche a vorbit despre recunoştinţa ei faţă de Harrison Ford, care a continuat cu producţia Six Days, Seven Nights, în ciuda reacţiilor publice homofobe privind relaţia din viaţa reală a lui Heche.





În 1998, ea a jucat rolul lui Marion Crane în remake-ul Psycho, apoi a făcut în medie un film pe an pentru următorii 10 ani, alegând proiecte creativ ambiţioase pentru a jongla cu responsabilităţile parentale.





Heche a jucat-o pe sora lui Nicole Kidman în drama psihologică Birth a lui Jonathan Glazer şi pe iubita lui Ashton Kutcher în comedia Spread. În 2011, a jucat într-o comedie Cedar Rapids şi a jucat în rolul fostei soţii a poliţistului corupt Woody Harrelson în Rampart.





Rolurile cheie recente includ mama ucigaşului în serie Jeffrey Dahmer într-un film biografic din 2017 şi artista furioasă alături de Sandra Oh în apreciata comedie neagră Catfight din 2016.





În 2001, Heche a publicat o carte de memorii, Call Me Crazy, care detaliază copilăria sa turbulentă, fiind cea mai mică dintre cei cinci copii într-o familie care s-a mutat de 11 ori.





Când Heche avea 13 ani, tatăl ei a murit de SIDA, pe care ea a spus că a contractat-o de la parteneri de acelaşi sex. Heche a susţinut, de asemenea, că tatăl ei a violat-o în mod repetat când era copil, ceea ce a dus-o la contractarea herpesului genital când era tânără. Alţi membri ai familiei ei au contestat afirmaţia.





La trei luni după ce tatăl lor a murit, fratele lui Heche, Nathan, a murit într-un accident de maşină, despre care sora lui a pretins că a fost sinucidere. Heche s-a înstrăinat de mama ei curând după aceea.





În 2000, conform rapoartelor, Heche a condus în deşert şi a mers la o anumită distanţă până la ferma unui străin unde a cerut să facă un duş şi apoi s-a instalat în camera de zi pentru a viziona un film.





Locuitorul casei l-a sunat pe şeriful local după ce Heche nu a dat semne de plecare; actriţa a fost internată pentru scurt timp într-o unitate de psihiatrie şi a recunoscut că a luat ecstasy. În cartea sa, Heche spune că a fost „nebună” în primii 31 de ani din viaţa ei din cauza abuzului pe care a spus că l-a suferit din partea tatălui ei.





Promovându-şi memoriile, Heche spunea că obişnuia să se retragă, pentru siguranţă, într-un alter ego: sora vitregă a lui Hristos care a avut contact cu forme de viaţă extraterestre.





În 2001, Heche s-a căsătorit cu cameramanul Coleman Laffoon, cu care a avut un fiu. Căsătoria s-a încheiat prin divorţ şi, în 2009, Heche a avut un fiu cu James Tupper, coprotagonistul din Men in Trees.