Andreea Marin continuă campania împotriva coronavirusului pe cont propriu: „Gândim fără a mai aştepta coordonarea dorită «de sus»“

După ce săptămâna trecută a adresat o scrisoare deschisă ministrului Sănătăţii şi MAI prin care întreba ce nevoi au spitalele şi pacienţii, Andreea Marin a postat un nou text pe pagina ei de Facebook, prin intermediul căruia a anunţat că îşi continuă campania împotriva coronavirusului pe cont propriu deoarece autorităţile întârzie să-i dea un răspuns.

Vedeta consideră că aşteptarea răspunsurilor promise de oficiali referitoare la „lista nevoilor cu care societatea civilă poate sprijini şi procedurile corecte în limitele cărora putem ajuta“ este „un timp pierdut“.

„Ne regrupăm, gândim fără a mai aştepta coordonarea dorită «de sus», hotărâm să fim constructivi şi să trecem la acţiune, aşa cum stă în puterea noastră, căci nu e o opţiune a sta cu mâinile în sân“, a scris Andreea Marin pe Facebook.

În textul său, Andreea a detaliat, în calitate de Preşedinte al Fundaţiei Preţuieste Viaţa, ce urmează să facă în următoarea perioadă pentru atingerea obiectivelor campaniei sale: „Vorbim cu autorităţile locale, primarii, medicii, asistenţii sociali, familiile celor aflaţi în carantină, oameni vulnerabili, izolaţi la domiciliu, etc. Identificăm nevoi direct la sursă, deşi uneori informaţiile nu pot fi verificate până la capăt, dar e singura opţiune“.

Ulterior, ea a povestit că a primit liste de necesităţi şi alte detalii importante privitoare la donaţii de la primarul Capitalei, după o discuţie cu acesta, fără să dea nume şi punctând faptul că „nu are de gând să laude pe nimeni, nici să critice, ci doar să prezinte faptele“.

„Sun primarul cel mai apropiat, cel al capitalei, începem de aici, căci sunt multe cazuri în Bucureşti şi aici ne mişcăm mai rapid, urmând apoi să lărgim aria de acţiune. Nu îmi răspunde pe loc şi probabil nu are telefonul meu în agendă, totuşi sună înapoi în câteva minute şi îmi răspunde concret la toate întrebările pe care i le spun dintr-o suflare, profitând că vorbim, căci nu e timp de şuetă. Apoi închide şi îmi trimite liste de necesităţi, unde putem dona produse, contact necesar pentru cine răspunde de punctele atinse în discuţie, etc. Deci, se poate. Nu am de gând să laud pe nimeni, nici să critic, prezint doar faptele, ca şi până acum, aşa cum am promis, punct“, a dezvăluit Andreea Marin.

Vedeta a lansat şi un număr de donaţii, le-a prezentat potenţialilor donatori cum pot ajuta, iar în câteva ore s-au strâns peste 1000 de oameni. De asemenea, există şi o listă de donaţii materiale, iar Andreea Marin a detaliat pe larg, în textul său, modalităţile prin care oamenii se pot implica mai departe.