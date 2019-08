Andreea Bălan, detalii despre nuntă şi botez: „Voi avea trei rochii“. Cine vor fi naşii şi când au loc evenimentele

Andreea Bălan a vorbit despre dublul eveniment care va avea loc pe 15 septembrie, nunta ei cu George Burcea şi botezul micuţei Clara Maria, într-un interviu pentru revista Viva

Vedeta a dezvăluit că actorii Monica Davidescu şi Aurelian Temişan, colegul ei de la masa juriului emisiunii „Te cunosc de undeva“, le vor fi naşi.

Marele eveniment se va numi „Nuntă şi Botez în Paradis“, Paradis fiind ultimul show lansat de artistă.

Cântăreaţa a mărturisit că, în timp ce era internată după ce suferise un stop cardio-respirator , i-a venit ideea de a face nunta în acelaşi timp cu botezul Clarei.

„Oricum trebuia să facem botezul fetiţei şi, cum stăteam eu în spital, am avut ideea să facem şi nunta. Am stabilit că este pe 15 septembrie, iar acum suntem în pregătiri, e bine că am început din timp. Am ales locaţia – Le Château, decorul, rochiile de mireasă, tortul, candy barul, tematica. Se va numi Nuntă şi Botez în Paradis, Paradis fiind ultimul meu show lansat. Vom avea aproximativ 250 de invitaţi“, a declarat Andreea pentru sursa citată.

Andreea Bălan spune că ea şi George vor încerca să respecte pe cât de mult tradiţiile pentru că vor să le facă fericite pe bunicile lor: „Şi eu, şi George mai avem în viaţă doar câte o bunică şi e foarte important pentru ele să ne căsătorim în religia ortodoxă. Special pentru ele vom face slujba aşa cum e, ca la carte. Bunica lui George vine de la Botoşani, bunica mea, de la Ploieşti“.

Artista a dezvăluit că va avea trei rochii de mireasă, fiecare dintre ele având câte o poveste, şi a explicat cum vor arăta: „Voi avea trei rochii şi toate vor fi făcute de Otilia Brăiloiu. Am ales-o pentru că ea creează adevărate poveşti prin rochiile ei şi exprimă foarte multă emoţie. Prima rochie, care va avea o trenă imensă, va fi extrem de frumoasă şi specială, pentru că pe fustă vor fi brodate manual mesajele pe care noi le avem unul către celălalt – va fi scrisă toată povestea noastră de dragoste –, plus datele de naştere ale fetiţelor. A doua rochie va fi, în schimb, foarte potrivită pentru vals fiindcă, dansatoare bună fiind, trebuie să existe un vals foarte frumos. Şi atunci, şi rochia va trebui să fie pe măsură. Iar a treia rochie este surpriză“.

Andreea Bălan şi George Burcea mai au împreună o fetiţă, pe Ella Maya, în vârstă de trei ani.

