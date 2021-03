Anca Ţurcaşiu: „Am avut obsesia cântarului toată viaţa mea”. Câte kilograme are la 50 de ani

Artista a spus pe şleau că a avut obsesia cântarului toată viaţa, iar tenul ei arată bine pentru că este precaută şi în ceea ce priveşte expunerea la soare, iar asta îi asigură o piele sănătoasă şi un chip fără riduri pronunţate.

"Am avut obsesia cântarului toată viaţa mea, niciodată nu mi s-a părut să sunt suficient de slabă. Am făcut atletism de performanţă în copilărie şi mi-aş fi dorit, din durdulia de fetiţă care eram, să devin atleta perfectă, cu picioare subţiri şi cu muşchii evidenţiaţi. Balerinele şi atletele mi se par femeile perfecte. Obsesia pe care am avut-o toată viaţa, născută fiind din doi părinţi destul de graşi, care au mâncat enorm, m-a determinat să mă urc pe cântar mai mult decât era necesar. Iar într-o zi, l-am aruncat din casă, pentru că mi-am dat seama că este foarte grav. Acum mi s-a mai întâmplat un lucu minunat, am ajuns la greutatea din adolescenţă, 57 de kilograme, la 1,72 cm", a spus Anca Ţurcaşiu la Antena Stars.