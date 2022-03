Amna a trecut peste divorţ şi a dezvăluit secretul care o ajută să arate senzaţional. Artista de 37 de ani are o viaţă super activă

Însă cum se menţine în formă vedeta de 37 de ani? Ce efort depune cântăreaţa pentru a se menţine în topul celor mai frumoase femei din showbizul românesc?

AMNA: “Fac sport de şase ori pe săptămână”

Faci sport de şase ori pe săptămână pentru că ţii la imaginea ta sau pentru că aşa te simţi tu bine?

Mai mult pentru că îmi place să fac sport, fac de mică. Când iau pauze, mă simt căzută, nu mă simt bine deloc.

Şi cum te-ai descurcat în pandemia asta, când ai avut sălile de sport închise?

Am făcut acasă, de pe YouTube. Mi-am amenajat spaţiul în mansardă la mine, astfel încât să mă desfăşor acolo. Acum, slavă Domnului, nu mai e problema asta şi merg la sală. Merg la trei săli diferite, nu una. (râde)

În ceea ce priveşte dieta, ai restricţii sau mănânci tot ce pofteşti?

Îţi spun sincer că am perioade în care o iau razna, câte 3-4 zile pe lună mânânc şi seara, şi dulciuri, şi tot, nu mai ţin cont de nimic. Dar e OK, pot avea câte maxim o săptămână pe lună când nu mai ţin cont de cât şi ce mănânc. În rest, sunt “civilizată”. Totuşi nu mănânc lactate, pentru că am intoleranţă la lactoză. Amna a acordat revistei OK!Magazine România un amplu interviu.

