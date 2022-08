Adela Popescu, la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!“: Am participat la o probă, pentru că am o foarte mare frică. După ce am trecut-o, m-am simţit regina lumii“

Aceasta este a doua ediţie românească a reality-show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici!“ (prima a fost difuzată ân 2015). În jungla din Republica Dominicană s-au aventurat 12 concurenţi: Lidia Buble (cântăreaţă), Anisia Gafton (comediant), Tania Popa (actriţă), RUXI (creator de conţinut), Mara Bănică (jurnalist), Bia Khalifa (cântăreaţă şi adult content creator), Giani Kiriţă (fotbalist), Paul Diaconescu (actor), Cristi Mitrea (luptător MMA), Alex Bogdan (actor), Răzvan Botezatu (influencer) şi Cornel Palade (actor comediant).

Adela, pentru tine e un debut ca prezentator într-un astfel de format. Ai acceptat uşor? Care au fost argumentele care te-au convins? Ce provocări presupune, care sunt dificultăţile faţă de formatele clasice, de studio?

Da, am fost optimistă încă din prima clipă în care mi s-a spus despre acest proiect, am ştiut că o să-l prezint alături de Cabral. Sigur, am pus toate întrebările elementare – unde, pentru cât timp şi dacă pot să vin cu familia? Am primit răspunsurile care mi-au convenit, aşa că am fost foarte încântată. E ideal pentru că a venit cu un plus de adrenalină, de nou, de necunoscut şi era exact ce aveam nevoie ca să mă scoată din ritmul în care eram. Se întâmplă fix aşa cum mi-am imaginat – mă trezesc fericită că trebuie să mergem în taberele concurenţilor, în junglă, la probe. Sunt foarte fericită cu echipa din România, cu toţi cei implicaţi aici.

Cum vă completaţi tu şi Cabral ca prezentatori? Care sunt atuurile fiecăruia, ce pune fiecare dintre voi „la bătaie“?

Cred că ne potrivim foarte bine şi cred că în ce facem noi nu este ca într-o căsnicie – unul trebuie să fie într-un fel şi celălalt altfel. Mi se pare că dacă suntem amândoi la fel, ne cunoaştem nevoile şi ne completăm foarte bine. Eu şi Cabral avem acelaşi tip de energie, suntem la fel de curioşi şi aventuroşi, familişti, şi faptul că am lucrat la câteva proiecte împreună, că ne vizităm destul de des, a creat un soi de limbaj comun care creează un fel de familiaritate atunci când ne priveşti.

Este prima oară pentru voi în Republica Dominicană? Ce vă place, ce nu vă place, cum v-aţi acomodat?

Da, este pentru prima dată când ajungem în Republica Dominicană. Plaja este fără egal, apa la fel... E adevărat că le-am văzut rar, nu mi-aş dori mai mult timp liber neaparat, sunt oricum foarte norocoasă că sunt alături de cei dragi la locul de muncă, aşa că nu mă plâng. Chiar vorbeam cu Radu şi ne-am dori ca o viitoare vacanţă să fie aici. Ne place foarte tare!

Cum percepi această destinaţie exotică aflată în topul preferinţelor românilor?

În prima zi, pentru că eram pe alt fus orar, ne-am trezit la 5 dimineaţa, ne-am urcat în maşină şi ne-am dus la plajă. A fost una dintre cele mai frumoaste zile din ultimii ani, pentru că eram doar noi pe plajă, pe nisipul acela alb, sub copacii care ne ţineau umbră. Marea era foarte liniştită şi transparentă, efectiv te invita să intri. Copiii alergau în continuu, nu-şi mai încăpeau în piele de fericire. A fost superb. Sincer, a fost una dintre cele mai fericite zile din ultimii ani.

Participanţii au de trecut adevărate probe de rezistenţă la această ediţie. Te-ai vedea vreodată de cealaltă parte a „baricadei“? Ai putea rezista? Ce te-ar convinge să participi?

Emisiunea asta nu este despre de ce vrei să participi, de ce nu-ţi place confortul de acasă... Cu toţii avem fobii, situaţii prin care am trecut şi am făcut atacuri de panică sau am considerat că ne înving, indiferent de cât de puternici ne credem. Pur si simplu, probele la care sunt supuşi concurenţii îi fac mult mai puternici. Şi cred că scopul nostru în viaţa asta frumoasă este să încercăm să devenim mai stăpâni, mai în control, iar asta se poate întâmpla doar dacă îţi depăşeşti limitele. Eu am vrut special să încerc una dintre probele prin care au trecut concurenţii pentru că am o foarte mare frică... Mi-am dorit foarte mult să fac asta şi îţi mărturisesc că trecând prin probă am simţit că sunt un fel de Regină a lumii. Pe cuvânt! M-am simtit mult mai puternică. Cred că scopul tuturor vedetelor care participă la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!“ acesta este.

În unele ţări în care a fost difuzat, inclusiv în România, show-ul a atras unele reacţii critice de la telespectatori, referitor la probele care implicau diverse animale. În Marea Britanie, un naturalist a publicat o scrisoare deschisă, precizând că astfel de probe sunt „prosteşti, învechite şi chiar reprezintă abuzuri asupra animalelor“. Care e perspectiva ta: atât ca prezentatoare implicată în show, dar şi dacă te-ai afla doar în postura de telespectator consumator de entertainment?

Ai spus-o foarte bine – vorbim despre entertainment, vorbim despre televiziune şi despre un program care trebuie pe de-o parte să aducă plus valoare în viaţa celor care participă şi momente care să le dea anumite senzaţii telespectatorilor. Noi nu căutăm doar să râdem în viaţa asta, căutăm lucruri care să ne emoţioneze, să ne creeze anumite stări. Şi cred că show-ul acesta reuşeşte să îndeplinească toate aceste cerinţe – te trece prin emoţii, prin adrenalină, prin amuzament. Legat de animăluţe, noi l-am cunoscut pe Walter, profesionistul care se ocupă şi are foarte mare grijă de ele. E un om cu foarte mulţi ani experienţă, efectiv le iubeşte, le îndrăgeşte, se vede că nu există cruzime în gesturile pe care le face.

E firesc să nu putem fi total obiectivi, mai ales când e vorba de o competiţie. Ai favoriţi?

Da, sigur că am favoriţi. Am plecat din ţară cu anumiţi favoriţi, dar starea asta era construită pe întâlniri pe care le-am avut cu ei în nişte situaţii absolut normale, fericite, echilibrate. Însă preferinţele s-au schimbat văzând cum se comportă pe parcursul emisiunii. Felul în care reacţionează în timpul show-ului a fost absolut cuceritor şi m-a surprins.

Tu şi Cabral sunteţi însoţiţi de familii, copii: cum s-au acomodat ei? Cum împăcaţi viaţa personală cu programul, bănuiesc, foarte aglomerat de la filmări?

Băieţii şi-au făcut un program foarte frumos împreună. Poate că dacă nu exista întâmplarea asta nu ar fi avut niciodată atât de mult timp să petreacă între ei. Pleacă la plajă, mănâncă împreună, spun poveşti seara la culcare pentru că au fost seri în care eu n-am putut să-i culc filmând de noapte. Mi se pare că s-a format o dinamică foarte frumoasă. Văd în schimb cum reacţionează copiii când lipsesc o zi întreagă şi îmi dau seama că nu am fi rezistat dacă am fi stat la distanţă toată perioada asta.

Ai tăi au ajuns la filmări? Cum percep ei această experienţă, mai ales cei mici?

Radu şi copiii au venit o singură dată la filmări, am încercat să nu amestecăm lucrurile. Dar i-am adus pentru că ei nu înţelegeau unde merge mama la serviciu în pădure. I-am instruit frumos de acasă – să nu facă gălăgie, să stea cuminţei şi au venit într-una dintre zile, dar au stat un sfert de oră. S-au lămurit, au văzut despre ce e vorba şi s-au întors la programul lor.

Ar fi fost dificil de onorat acest angajament dacă nu ai fi avut familia alături?

Ar fi fost dificil spre imposibil. Noi suntem genul de familie care petrece aproape tot timpul împreună, nu am stat mai mult de o săptămână fără copii, asta în condiţiile în care fie erau în tabără cu grădiniţa, fie s-a întâmplat vara trecută să fie la bunici în perioada în care eu am născut. Îmi este imposibil să-mi imaginez, deşi voi fi pusă în situaţia asta pentru că, în septembrie, Alexandru va începe şcoala, clasa zero, iar Radu va trebui să se întoarcă în ţară cu cei mari. Aşa că voi petrece o perioadă destul de lungă fără ei aici şi deja mă gândesc cu groază, dar o să rămână cel mic cu mine.

Au apărut comentarii maliţioase referitoare la faptul că în bugetul show-ului au fost incluse sume mari ca să fiţi însoţiţi de familii în Republica Dominicană. E o practică întâlnită în showbiz, mai ales la nivel internaţional. Cum comentezi tu?

Nu le comentăm în niciun fel, pur şi simplu acestea sunt datele problemei. Sunt recunoscătoare că am fost înţeleasă şi s-a putut îndeplini această dorinţă. Nu vă imaginaţi că am cerut pahare de cristal sau mai ştiu eu ce, ne-am dorit să fim împreună. Atât!