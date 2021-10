Actorul Florin Zamfirescu a ieşit la protestul împotriva restricţiilor: „România este un vapor eşuat. S-a ales praful de tot ce am sperat”

„Am ieşit în stradă, pentru că, socotesc că România este un vapor eşuat. S-a ales praful de tot ce am sperat. Şi am ţipat şi ne-am bucurat acum 31 de ani. Când eram în acelaşi loc, la Piaţa Universităţii, eram în balconul Universităţii şi eram fericiţi cu toţii că ţara nu are nicio datorie. Speram că cei care ne vor conduce or să cârmească vaporul ăsta, care astăzi este eşuat. S-a ales praful de visurile noastre, de tinereţile noastre, de copiii noştri, de urmaşii noştri, de nepoţi. S-a ales praful de români.Acum am ieşit, pur şi simplu, din disperare. Speranţe mari nu am.

Sper să cadă acest Guvern. Sper ca în ultima clipă să apară omul necesar la conducerea ţării, pentru că toţi care sunt acum la conducerea ţării, sunt nişte Iuda, vânduţi, trădători. Cîţu a zis că românul o duce foarte bine, ce probleme aveţi? Păi ce se întâmplă cu copiii, ce se întâmplă cu şcolile, ce se întâmplă cu batjocura cu obligaţiie, cu interdicţiile? Ce se întâmplă? Mai avem vreun pic de libertate când totul este obligatoriu şi interzis?”, a declarat, la Antena 3, Florin Zamfirescu.

Peste 10.000 de persoane au protestat sâmbătă seara în Bucureşti. Din Piaţa Universităţii câteva mii de persoane au mărşăluit până la Victoriei, în fruntea coloanei aflându-se George Simion şi alţi parlamentari AUR. În Piaţa Victoriei coloana s-a alăturat unei alte manifestaţii organizată de grupări precum Legitima Aparare, Calea Neamului sau Starea de Libertate, protest unde senatoarea ex-AUR Diana Şoşoacă a ţinut mai mereu microfonul ocupat lângă scenă. Dincolo de prezenţa unor politiceni sau grupări naţionaliste printre ei, câteva mii de oameni, de toate vârstele, au protestat şi au purtat mesaje diferite - multe mesaje împotriva măsurile restrictive antiCOVID, dar şi mesaje împotriva guvernării PNL, împotriva premierului Cîţu, dar şi a preşedintelui Klaus Iohannis.