Studenţii nevaccinaţi, în combinezoane la cursuri? Sorin Cîmpeanu: Susţin această variantă

„Sunt unul dintre cei care susţin importanţa prezenţei fizice pentru derularea stagiilor de practică şi activităţilor directe. Pentru asta, sunt universităţi care se gândesc ca din toamnă să nu facă rabat de la prezenţă fizică în cadrul orelor de laborator/lucrări practice şi să impună o serie condiţii, spre exemplu participarea studenţilor vaccinaţi la aceste ore de laborator şi lucrări practice, fără a fi îngrădit participarea studenţilor care nu sunt vaccinaţi. Studenţii care nu se vor fi vaccinat în toamnă ar putea să aibă la dispoziţie, spre exemplu, combinezoane de protecţie pe care să le poarte pe tot parcursul programului didactic. (...) Sunt câteva universităţi şi eu personal susţin această variantă”, a declarat Sorin Cîmpeanu, în cadrul unui interviu acordat Hotnews.ro.

întrebat dacă din toamnă ar putea fi redeschise în totalitate universităţile, pentru studenţi, dacă se ajunge la un anumit procent de vaccinare a populaţiei şi cu măsuri precum cele menţionate anterior, ministrul a declarat că toată lumea îşi doreşte revenirea la normalitate astfel că „pentru a contribui la o siguranţă sanitară în campusurile universitare” s-ar putea să existe şi o prioritizare a studenţilor vaccinaţi în ce priveşte cazarea în cămin.

„Evident cu toţii ne dorim intrarea în normalitate, cu prezenţă fizică integrală, doar că universităţile, dincolo de aceste specificităţi care se constituie în avantaje, am dat exemplul unor dotări, am dat exemplul conectivităţii, am dat exemplul modului de organizare, jumătate parte de curs teoretic, jumătate parte aplicativă, există şi o altă specificitate care nu ajută univerităţile în sensul reluării prezenţei fizice integrale. Partea de cazare în căminle studenţeşti. Căminele studeţeşti fiind aglomerări pe care nu le poţi controla la fel de bine ca spaţiile didactice. Şi atunci o altă idee ar putea fi prioritizarea studenţilor vaccinaţi în procesul de cazare. Aşa cum dintotdeauna au existat criterii care au dat prioritate celor care au avut rezultate profesionale foarte bune sau celor aflaţi în dificultate din perspectivă socio-economică, aşa s-ar putea acorda prioritate şi celor care sunt vaccinaţi pentru a contribui la o siguranţă sanitară în campusurile universitare. (...) Nu-şi propune nimeni să oblige pe cineva, însă aceste criterii cred că ar putea să fie luate în considerare”, a safirmat Sorin Cîmpeanu.

Întrebat de altfel dacă nu crede că pe baza acestor propuneri ar putea apărea unele discuţii legate de discriminare, ministrul a răspuns: „Cu siguranţă pot apărea astfel de discuţii, însă răspunsul este foarte clar – dintotdeauna a existat o discriminare care nu a trecut de limitele legii atunci când o universitate are 1.000 de locuri de cazare şi 5.000 de studenţi. Discriminarea e simplă: 1.000 sunt cazaţi, 4.000 nu sunt cazaţi. (...) Sperăm să nu fie o problemă.”.