Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de atestare a diplomelor nu va fi modificat

Potrivit lui Cîmpeanu, „dacă toţi cei care s-au pronunţat au spus că este foarte bine aşa, am luat act şi vor rămâne în aceeaşi formă.” „Aceste propuneri de modificare vizau pe deoparte îmbunătăţirea transparenţei, vizau consolidarea responsabilităţii, vizau de asemenea consolidarea bunei administrări. Insist ca, pe viitor, dacă toţi cei care s-au exprimat au spus că este foarte bine aşa, să poate să elimine acele întârzieri prin care sute de candidaţi la titlul de doctor depun plângere la Ministerul Educaţiei cu privire la întârzierea procesului. Dacă nu este nevoie de celeritate, aşa cum am apreciat atunci când am făcut propunerile de modificare, înseamnă că este bine cu aceste reguli, deci nu se vor mai înregistra întârzieri”, a declarat Sorin Cîmpeanu după încheierea perioadei de consultare publică.





„Analizaţi tezele şi asumaţi-vă răspunderea!”





El a adăugat că aşteaptă de la Consiliu, până la toamnă, o strategie care să prevină şi să combată fenomenul grav al plagiatului care afectează puternic sistemul de educaţie. Cîmpeanu a spus că din 1990 şi până astăzi au fost acordate 77.111 titluri de doctorat, cea mai mare parte de către Universitatea Bucureşti – aproape 9.000 de titluri, Universitatea Babeş Bolyai – aproape 7.500 de titluri, Universitatea Politehnica Bucureşti aproape 5.000. „Peste 2.000 de titluri sunt eliberate de Academia Română. Solicit universităţilor în care s-au susţinut toate aceste teze de doctorat, ca într-un termen rezonabil, un an spre exemplu, să analizeze toate tezele de doctorat din aceste universităţi, să-şi asume răspunderea şi să declare sub semnătură că au fost analizate şi că sunt sau nu sunt situaţii neconforme, rezultate în urma acestei analize”, a cerut ministrul.





În acest sens, Ministerul Educaţiei va acorda şi o finanţare pentru acest proces de analiză a tuturor lucrărilor de doctorat susţinute în fiecare din universităţi. Suma avansată pentru analiza unei lucrări a fost de 50-60 de euro, bani din fondul pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Educaţiei.





Şeful ARACIP, destituit





Totodată, ministrul a anunţat că un raport al Corpului de control a arătat existenţa unor nereguli grave la Agenţia de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), în urma constatărilor raportul fiind trimis la Curtea de Conturi, la Agenţia Naţională de Integritate, dar şi la Parchet, pentru continuarea cercetărilor. „Au fost constatate nereguli cu privire la stabilirea taxelor de autorizare şi de acreditare, cu privire la angajarea şi prestarea efectivă a activităţii de către anumite persoane remunerate în ARACIP, iar evaluarea conducerii este realizată de personalul din subordinea acesteia fără nicio bază legală, ultima evaluare a fost făcută în anul 2007, acum 14 ani. De atunci sunt aceleaşi persoane”, a exemplificat Cîmpeanu. Ministrul a anunţat că a emis ordinul de încetare a mandatului şefului ARACIP, Şerban Iosifescu.





Bode şi-a secretizat doctoratul





Ministrul de Interne, Lucian Bode, ar fi trebuit să-şi publice lucrarea de doctorat până pe 22 iulie pe platforma electronică naţională a Ministerului Educaţiei, unde sunt publicate toate tezele începând cu 2016. Nu doar că nu a făcut acest lucru, dar cu o zi înainte de termen a trimis o adresă către universitatea unde şi-a susţinut lucrarea anunţând că refuză publicarea. El şi-a motivat decizia prin faptul că şi-a publicat lucrarea la o editură, fapt neadevărat, potrivit presei.



Propunerile pentru modificarea regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, CNADTCU, au fost retrase. Aşa a anunţat ieri ministrul Educaţiei. Decizia vine după ce, săptămâna trecută, mai multe organizaţii şi reprezentanţi ai mediului academic au solicitat printr-o scrisoare deschisă preşedintelui Klaus Iohannis să ia atitudine publică faţă de încercările de modificare a regulilor, încercări care, spuneau semnatarii, creează „mecanisme legale de salvare a plagiatorilor”. Şeful statului a răspuns arătând că „societatea civilă şi mediul academic şi-au exprimat clar punctul de vedere (…) Le solicit iniţiatorilor proiectului să ţină cont de îngrijorările şi riscurile sesizate în spaţiul public şi să acţioneze în consecinţă”.