VIDEO Profesorul bătăuş din Bistriţa a fost adus la şcoală de mami şi tati. Părinţii elevilor au protestat iarăşi faţă de întoarcerea acestuia

Faţă de săptămâna trecută, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud a trimis, luni, la şcoala din comuna Şanţ, mai multe efective, care au încercat să menţină liberă calea de acces spre direcţiunea şcolii, transmite Agerpres.

Puţin după ora 8.00, profesorul condamnat pentru purtare abuzivă a ajuns în faţa şcolii, fiind adus cu maşina de părinţii săi. Protestatarii au blocat accesul acestuia spre şcoală, iar directorul şcolii din localitatea Şanţ a ieşit în faţa unităţii de învăţământ pentru a sta de vorbă cu profesorul de sport şi a-i cere actele necesare.

Directorul a constatat că de pe documentul prezentat de cadrul didactic lipseşte menţiunea "apt pentru a profesa" şi l-a informat că, în aceste condiţii, nu îşi poate relua activitatea. Profesorul a încercat, la un moment dat, să intre în şcoală, cu ajutorul jandarmilor, însă nu a reuşit, astfel că, în cele din urmă, s-a urcat înapoi în maşina părinţilor săi şi a plecat, spunând că va reveni a doua zi.

Părinţii elevilor de la şcoala din comuna Şanţ ameninţă că, în momentul în care profesorul va fi reprimit la clasă, ei nu îşi vor mai lăsa copiii să vină la şcoală, pentru că se tem pentru integritatea fizică a acestora. La şcoala din comuna Şanţ a fost prezent, luni dimineaţa, şi un reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, care le-a spus părinţilor că se va face o înştiinţare către Ministerul Educaţiei în legătură cu situaţia creată.

Primul protest a avut loc joia trecută

Protestele la această şcoală au început joia trecută, zi în care a apărut pentru prima dată zvonul că profesorul condamnat pentru purtare abuzivă se va întoarce la muncă. Câteva zeci de elevi şi părinţi au ieşit în stradă revoltaţi de întoarcerea la catedră a profesorului de sport Vasile Maternik, condamnat la închisoare cu suspendarea pedepsei pentru agresarea a doi elevi în martie 2017. În timp ce părinţii nu-şi pot imagina cum o persoană atât de violentă mai are voie să se prezinte în faţa elevilor, Inspectoratul Şcolar Judeţean transmite că are mâinile legate deoarece sentinţa judecătorească nu-i interzice dascălului violent să se întoarcă în şcoală.

În acelaşi timp, statutul cadrelor didactice este „extraordinar de permisiv”. Asta deşi profesorul mai are un alt dosar pe rol, în care este acuzat de agresarea altor doi elevi. În ciuda protestului, căile legale de interzicere a dreptului de a fi la catedră sunt puţine, având în vedere că bărbatul este titular pe postul didactic, iar legislaţia în domeniu ori este neclară, ori lipseşte cu desăvârşire. „Deşi a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru purtare abuzivă şi a prestat muncă în folosul comunităţii, instanţa nu i-a interzis să se întoarcă la catedră şi noi nu putem lua alte măsuri. Am recomandat conducerii şcolii să nu-l primească la muncă până în momentul în care nu are medicina muncii făcută, ceea ce implică şi un consult psihologic”, a declarat Camelia Tabără, inspectorul şcolar general al judeţului Bistriţa-Năsăud, pentru Mediafax. Inspectoarea a mai explicat că problema este una complicată dacă ne uităm în legislaţie, statutul cadrului didactic fiind, conform acesteia, „extraordinar de permisiv”.

Singura soluţie pentru interzicerea dreptului de a fi la catedră în cazul lui Vasile Maternik pare să fie cea a unui aviz psihologic negativ. „În acest control, o probă obligatorie este cea psihologică – psihologul, dacă ştie istoricul pacientului, poate recomanda investigaţii mai aprofundate. Acesta poate ajunge să-i dea aviz negativ, iar cu un astfel de aviz de medicină a muncă nu intră la catedră. Există, încă, pârghii legale ca prezenţa lui la catedră să fie refuzată”, a explicat Daniela Vişoianu, preşedinta Coaliţiei pentru Educaţie.