Sorin Cîmpeanu: Vom propune demararea concursurilor pentru posturile de directori în şcoli după 13 septembrie, nu pe 27 iulie

„Am discutat şi despre organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de directori la nivel naţional. Această metodologie, la nivel de proiect, se află în dezbatere începând cu data de 4 iunie, dezbatere publică ce urmează a se încheia luni, 14 iunie. Am primit mai multe propuneri, am încercat să identificăm numitorul comun al acestor propuneri, din partea colegilor din nord-vest, reprezentanţilor primarilor, sindicatelor şi, punând în balanţă argumentele pro şi contra, plusurile şi minusurile, luăm în considerare ideea pe care o vom prezenta luni, începând cu ora 9,00, la nivelul Comitetului pentru Dialog Social, de demarare a concursurilor pentru ocupare a posturilor de directori printr-o probă scrisă organizată nu în data de 27 iulie, ci organizată imediat după începerea anului şcolar 2021-2022, deci după 13 septembrie”, a declarat Sorin Cîmpeanu, într-o declaraţie de presă făcută sâmbătă la Iaşi.







Acesta mai spus că numirea noilor directori ar putea avea loc în semestrul al II-lea al anului şcolar 2021-2022.





„Iniţierea concursului ar putea să fie făcută în ziua imediat următoare, 14 septembrie, printr-un anunţ, iar proba scrisă ar putea să fie susţinută în cea de-a doua parte a lunii octombrie. Probele de interviu s-ar putea susţine la începutul lunii decembrie, în luna decembrie am putea avea numirile făcute cu începere din semestrul al II-lea, adică cu data de 10 ianuarie. Acesta este un avantaj de a comasa toate etapele concursului în semestrul I al anului şcolar 2021-2022 şi de a începe semestrul al II-lea cu directori numiţi după criterii de competenţă, care să privilegieze exclusiv competenţa”, a explicat el.





Cîmpeanu a adăugat că au fost argumente în favoarea organizării concursului începând cu 27 iulie, însă MEN este deschis şi are disponibilitatea să se adapteze.





„Au existat o serie de argumente pentru organizarea concursului cât mai grabnic, începând cu 27 iulie. Printre avantaje: am fi putut ca, atunci când am avea nevoie să numim interimarii în luna august, să putem să ne orientăm doar către aceia care au promovat examenul scris cu notă peste 7 şi mai sunt şi alte argumente care au susţinut această propunere. Dar, Ministerul Educaţiei este deschis la argumente atunci când argumentele vin convergent din mai multe părţi, are disponibilitate de adaptare şi aceasta este propunerea pe care luni o vom face noi, Ministerului Educaţiei, Comitetului pentru Dialog Social”, a completat Cîmpeanu.





Ministrul Educaţiei a mai precizat că se ia în considerare ca ponderea la probele de examen să nu mai fie aceeaşi, ci să conteze în nota finală în pondere de 50% examenul scris şi 50% interviul.





„O a doua problemă pusă în discuţie a fost aceea a ponderii între examenul scris şi proba de interviu. În proiectul de metodologie, avem o pondere de 40% examen scris, 60% probă de interviu pentru constituirea notei finale. Luăm în considerare şi vom discuta în Ministrul Educaţiei şi varianta în care ponderile vor fi 50% examen scris, 50% proba de interviu”, a mai afirmat Cîmpeanu.





Acesta a mai subliniat că a agreat şi propunerea ca să existe posibilitate să poată fi contestat a şi proba de interviu, nu doar proba scrisă. Ministrul Cîmpeanu a adăugat că va fi făcută o analiză în acest sens, iar concluziile vor fi prezentate public.