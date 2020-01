Sindicalişti: „Controalele ministrului Educaţiei în şcoli au căpătat forma unor descinderi“. Reacţia Monicăi Anisie VIDEO

La rândul său, ministrul afirmă că oricine ar fi reacţionat într-o astfel de situaţie şi admite că ar fi vrut să fie mai calmă în acea interacţiune şi consider regretabil că, pentru moment, nu a fost atentă la prezenţa presei şi expunerea copiilor, lucru pentru care îi pare rău, potrivit news.ro.

„Zilele trecute ministrul Educaţiei şi Cercetării, doamna Monica Anisie, a vizitat inopinat, alături de jurnalişti, două unităţi de învăţământ din judeţul Ialomiţa, pentru a vedea cu ce greutăţi se confruntă învăţământul românesc. Controalele au căpătat forma unor «descinderi», fără să fie respectate condiţiile legii, ceea ce a transformat o intenţie bună a ministrului, într-un act care a provocat nemulţumiri mari în rândul colegilor noştri, după ce o învăţătoare a fost umilită în faţa copiilor şi a camerelor de filmat. Credem că în urma acestor controale trebuie văzută realitatea educaţiei din România, în ansamblu: şcolile sunt lipsite de condiţii optime pentru desfăşurarea actului educativ, iar cei care au de suferit sunt atât elevii, cât şi cadrele didactice“, afirmă FSLI.

Sindicaliştii amintesc că în data de 14 ianuarie ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, însoţită de reprezentanţi ai mass media, a vizitat două unităţi de învăţământ din judeţul Ialomiţa, obiectivul principal fiind, conform celor afirmate de doamna ministru, de a vedea la faţa locului o parte a problemelor cu care se confruntă învăţământul din România.

Conform FSLI, aşa a aflat că cele două unităţi de învăţământ au toalete în curtea şcolii, nu au pază, numărul îngrijitoarelor este insuficient, iar naveta cadrelor didactice nu este decontată, fiind şi cazuri în care costurile navetei ajung şi la 800 de lei.

„Este de apreciat faptul că doamna ministru a luat legătura şi cu primarii acelor localităţi, solicitându-le să urgenteze construcţia acestor toalete şi să găsească bani pentru a se deconta naveta cadrelor didactice. Problemele găsite în teren, în urma controalelor, sunt lucruri semnalate de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ constant, de ani de zile, însă au fost ignorate. Situaţia din şcoli este efectul costului standard, indicator care este groparul învăţământului românesc. Toate aceste lipsuri din unităţile de învăţământ sunt consecinţele subfinanţării crase!“, remarcă sindicaliştii.

Ei consideră însă că „descinderea ministrului educaţiei în sala de clasă, argumentată de faptul că a auzit-o pe doamna învăţătoare ţipând la un elev şi muştruluirea acesteia în faţa elevilor şi a camerelor de filmat a creat o stare de indignare justificată în rândul cadrelor didactice şi nu numai“.

„Asta pentru că multe cadre didactice din România s-au simţit în ipostaza neplăcută în care a fost doamna învăţătoare şi au privit gestul ministrului ca pe unul de imagine în faţa opiniei publice. Pedagogic nu se face aşa! Chiar dacă doamna învăţătoare a folosit un ton mai ridicat, corect era dacă doamna ministru avea o discuţie cu acest cadru didactic, după terminarea orei şi nu în faţa elevilor. Ceea ce trebuie şă ştie şi să respecte cei care fac astfel de controale în unităţile de învăţământ, fie că sunt inspectori şcolari, inspectori şcolari generali sau miniştri este că, în conformitate cu prevederile art. 272 din Legea educaţiei naţionale: (1) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate şcolară sau publică; (3) Înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce“, precizează FSLI.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ nu sprijină nicio formă de derapaj în unităţile de învăţământ, fie că acesta este făcut de un cadru didactic la ore, fie că este realizat de un ministru aflat într-un control. Legea trebuie respectată de toată lumea. În plus, aşteptăm din partea ministrului Educaţiei şi Cercetării un rezultat public al acestor verificări care vor avea loc şi în alte unităţi şcolare, dar şi măsuri concrete de rezolvare a problemelor cu care se confruntă educaţia din România. Altfel, nu vrem să rămânem doar cu imaginea unui “spectacol” prezentat jurnaliştilor.

Ministrul Monica Anisiei şi-a recunoscut greşeala într-o postare pe Facebook.

„Eu sper că oricare profesor sau director responsabil din România, dacă ar trece pe culoarul unei şcoli şi ar auzi ceea ce am auzit eu, ar încerca să intervină. Nu am fost în acea şcoală pentru doamna învăţătoare, dar sunt un om căruia chiar îi pasă de copii, elevii mei pot depune mărturie. Aş fi vrut să fiu mai calmă în acea interacţiune şi este regretabil că, pentru moment, nu am fost atentă la prezenţa presei şi expunerea copiilor, lucru pentru care îmi pare rău. Cred că profesorii din România, mai ales cei care au motivaţie să lucreze acolo unde este mai greu, merită şi trebuie să fie respectaţi şi încurajaţi. La fel cum cred că există o nevoie uriaşă de înţelegere şi echilibru. Inclusiv pentru un profesor care greşeşte. Mulţumesc tuturor pentru înţelegere!“, a scris ministrul Educaţiei.