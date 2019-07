Rezultate BAC 2019. Zeci de licee tehnologice au avut promovare zero. Ministrul Educaţei vrea transformarea lor în profesionale

Experţii în Educaţie arată că liceele tehnologice, deşi au zero promovabilitate la Bacalaureat 2019, primesc totuşi planul de şcolarizare. Aceştia sunt de acord că trebuie transformate în şcoli profesionale. „Nu cred să existe un alt exemplu mai frapant decât acesta, de cheltuire inutilă a banilor publici. Licee tehnologice care lucrează cu rezultate zero la examenul de Bacalaureat, primesc plan de şcolarizare pentru clasa a IX-a, adică funcţionează fără niciun rost. Să nu ne amăgim. Lipsa bazei materiale de instruire practică, a maiştrilor specializaţi, nu fac posibilă asimilarea unei meserii, cu rare excepţii. În aceeaşi situaţie sunt şi alte sute de licee tehologice, cu procente de reuşită la Bacalaureat sub 25%. Nu putem funcţiona pe banii contribuabililor cu un randament sub 25%! Soluţia este una singură : transformarea acestor licee în şcoli profesionale. Antreprenorii se plâng că au pierderi de miliarde de euro, din cauza lipsei personalului calificat. Iar România cheltuie sute de milioane de euro pentru funcţionarea unor şcoli care produc …nimic. O astfel de aberaţie nu poate fi acceptată de niciun guvern, indiferent de ameninţările şi presiunile sindicatelor”, a punctat Ştefan Vlaston, miercuri, pe blogul său.