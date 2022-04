Familia si prietenii, pe primele locuri ca valori importante pentru 45% din tinerii generaţiei Z - SONDAJ

Pentru tinerii Generaţiei Z, familia ocupă primul loc pe scara de valori (38), iar prietenii sunt pe al doilea loc (32%).

„Părinţii ne vor întotdeauna binele, sunt suport moral, avem siguranţă că sunt acolo pentru noi. Cu toate acestea, sfaturile ni le luăm de la prieteni, ei fiind cei cu care împărţim preferinţe şi atitudini faţă de viaţă”.

Următoarele valori importante pentru un sfert dintre liceeni sunt iubirea şi independenţa/libertatea, valori pe care la această vârstă încearcă să le cultive din ce în ce mai mult.

Frica de singuratate, consecinţa fricii de a nu fi acceptat

Când vine vorba de frici, pe lângă viitorul profesional sau carieră care îi preocupă pe 57% dintre ei, sănătate lor şi a celor dragi (43%) şi examenele (32%), apare printre adolescenţi şi frică de singurătate, peste un sfert dintre ei trăind această frică acum. Tinerii leagă această frică de lipsa de acceptare, certurile cu prietenii şi bullying-ul. Expunerea în social media lărgeşte cercul prietenilor, cunoştinţelor şi implicat, al celor de la care îşi doresc să obţină validare.

Pe lista fricilor încep să apară din ce în ce mai mult şi la aceşti tineri, frici legate de evenimente care nu sunt în proximitatea lor imediată, însă care arată preocuparea lor pentru ce se întâmplă şi în lumea de dincolo de graniţe: încălzirea globală, pandemia, criză economică, securitatea datelor personale, războiul şi terorismul, toate acestea înregistrând procente de peste 15%.

Tehnologia şi accesul la informaţii îi pun în contact mult mai repede cu ceea ce se întâmplă în toată lumea, considerându-se o generaţie autodidactă.

„Sunt mândru că nu mă limitez la informaţiile date de şcoală, ci continuu caut să-mi dezvolt cunoştiintele accesând alte surse”, a declarat unul dintre reprezentanţii Generaţiei Z.

Şcoala vs. Abilităţile viitorului. Schimbarea ca singura certitudine.

Şcoală ocupă o parte mare din timpul lor şi este văzută mai degrabă că având un rol formal. Nefiind o alegere ci o obligaţie generată de presiunea socială, ei consideră că şcoală nu le garantează succesul într-un job, nu îi pune într-un context în care să îţi descopere talentele. Înşişi profesorii îi consideră pe elevii lor mult mai pragmatici – selectivi şi concentraţi pe ceea ce e cu adevărat util pentru viitorul lor, asertivi – determinaţi să-şi susţină ideile şi implicaţi în a dezbate ce îi deranjează şi exigenţi, aşteptând să li se respecte promisiunile şi valorile, căutând echitate şi corectitudine. Tot la această generaţie întâlnim din ce în ce mai des preocuparea pentru protejarea mediului, toleranţă şi acceptarea diferenţelor dintre oameni. Expunerea mare la informaţii din toată lumea dar şi relaţiile de parteneriat cu părinţii in care li se oferă mai multă libertate de alegere, experimentare şi exprimare a propriilor opinii le dezvoltă rezistenţă la compromisuri.

„Stând de vorbă cu aceşti liceeni, ne-a plăcut mult să vedem cât de conştienţi sunt de ceea ce se va cere de la ei în viitor. Se vorbeşte mult despre skills of the future (abilităţile viitoarului) şi ceea ce am observat la aceşti tineri este că ei le pun într-o ordine pe care specialiştii în resurse umane ar valida-o: pun adaptarea la schimbare, colaborarea/lucrul în echipa şi creativitatea pe primele locuri, cu peste 35%, urmate de învăţarea şi dezvoltarea continuă şi gândirea logică, cu procente de 30%.”