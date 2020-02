Două grădiniţe de stat din Capitală, închise şi amendate cu 10.000 lei. Funcţionau la parterul unui bloc

Inspectoratul precizează că va cere Primăriei Sectorului 4, în regim de urgenţă, soluţionarea problemei, pentru ca micuţii din cele două grădiniţe să poată merge în alt spaţiu, aceştia fiind nevoiţi să rămână acasă momentan.

Sfaturi pentru părinţi privind alegerea grădiniţei

pecialist a în parenting, Raluca Loteanu, recomandă mai mulţi paşi pentru alegerea unei grădiniţe potrivite pentru copil.

Care este programul gradinitei si cum arata o zi normala acolo?

Parintii trebuie sa stie de la ce ora pot lasa copilul la gradinita si pana la ce ora il pot lua, pentru a decide daca programul se potriveste cu cel pe care il au ei la serviciu. De asemenea este util sa aflam cum se desfasoara o zi normal de gradinita, cum sunt planificate activitatile, mesele, programul de somn si iesirile in curte.

Care este numarul de copii din fiecare grupa si cate persoane se ocupa de ei?

Este util de stiut cati copii sunt in grupa si cum este repartizat personalul care ii ingrijeste, pentru a fi siguri ca fiecare copil poate primi atentia cuvenita. De asemenea este importanta stabilitatea personalului, dar acest lucru este ceva mai greu de verificat, eventual parintii pot incerca sa afle de cat timp lucreaza in gradinita educatoarea de la grupa unde ar vrea sa isi dea copilul, pentru a-si da seama cat de fluctuant este personalul

Cum se face acomodarea copiilor?

Dupa parerea mea este unul din criteriile esentiale, pentru ca de etapa de acomodare depinde reusita integrarii copilului in colectivitate. Fiecare parinte are pareri diferite despre cum ar trebui facuta acomodarea, nu voi insista aici asupra subiectului, dar este important ca dorintele parintilor sa se potriveasca bine cu ceea ce ofera gradinita pentru adaptarea din primele saptamani.

Cum arata un meniu?

In primul rand este util de aflat daca mancarea este facuta in bucataria proprie sau este primita de la o firma de catering. Apoi parintii pot cere sa vada un meniu pentru a se convinge daca meniul oferit ar fi potrivit cerintelor lor.

Cat de mult timp petrec copiii in curte, la joaca?

Multe gradinite sunt deficitare la acest capitol si prefer sa tina copilul mai mult in sala de activitati. Daca parintii cauta un loc in care copilul sa stea mult in aer liber acest aspect ar trebui discutat de la prima intalnire cu reprezentantii gradinitei.

Exista un sistem de supraveghere video?

Aceasta este o informative foarte utila, pentru ca parintele sa isi poata vedea copilul atunci cand este la gradinita. de asemenea trebuie intrebat ce zone sunt acoperite de sistemul video, adica daca se vede doar sala de activitati sau si cea de masa si de somn.

Ce tip de asistenta medicala este disponibila?

Parintii pot afla inca de la prima vizita in gradinita daca exista o asistenta medicala care sa faca un control regulat al copiilor, daca ei sunt vizitati de un medic pediatru si cum se procedeaza in cazul aparitiei unor boli contagioase in colectivitate.

Cum arata salile gradinitei?

Un tur al gradinitei este ideal, pentru ca asa parintii pot vedea cum arat salile si mai ales cum se simt copiii acolo. Este bine de stiut daca o grupa are o singura sala in care copiii se joaca, dorm si mananca sau daca exista mai multe sali, pentru fiecare din aceste activitati.

Care sunt zilele in care gradinita este inchisa pe parcursul anului?

La gradinitele de stat vacantele sunt destul de dese, dar sunt si multe gradinite private unde sunt cateva saptamani de vacanta pe an. Informatia este utila mai ales pentru parintii care nu au alte alternative in afara gradinitei si deci trebuie sa stie exact cand este inchisa gradinita, pentru a vedea daca gasesc alte variante pentru acele perioade.

Care este modalitatea de comunicare cu parintii?

Fiecare gradinita are propria abordare, la unele se poate discuta oricand cu educatoarea, la altele snt intalniri saptamanale. Unele ofera fise de activitati zilnice, altele ofera saptamanal un email cu imagini si filmulete de la activitatile facute. Cerintele fiecarui parinte sunt diferite si tocmai de aceea este important ca abordarea gradinitei sa coincida cu cerintele parintelui.

Ce activitati se fac regulat si care sunt optionalele?

Daca la cresa numarul de activitati este destul de redus, la grupele de gradinita copiii pot avea multe preocupari pe parcursul zilei, cum ar fi desen, muzica, limbi straine, sport. De asemenea optionalele oferite sunt variate si este util ca parintii sa afle cateva detalii despre acestea, inclusiv costurile implicate.

Ce metode de educatie se folosesc si cum se aplica acestea?

Intrebarea este utila mai ales la gradinitele cu metode alternative de educatie, unde este important ca parintii sa stie cum sunt aplicate principiile acelei metode in activitatile copilului, mai ales ca abordarile difera destul de mult de la o gradinita la alta.

Suplimentar: Care sunt conditiile de primire?

Intrebarea este valabila mai ales pentru vizitele la crese, unde conteaza varsta minima de primire si alte eventuale conditii: folosirea olitei, mersul singur, mancatul singur si altele.