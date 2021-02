Digital Nation, despre cursul Profesor în Online: „În mai puţin de 9 luni am reuşit să formăm 20% dintre profesorii din România în competenţe digitale“

Pentru a înţelege mai bine Digital Nation, impactul programului Profesor în Online şi ce schimbări poate aduce digitalizarea în societatea românească, am discutat pe larg cu Armina Sîrbu, arhitect de învăţare digitală în cadrul organizaţiei.

Ce înseamnă Digital Nation, când a fost înfiinţată si cu ce se ocupă?

Digital Nation este o organizaţie românească, înfiinţată în 2013, care activează în domeniul digitalizarii şi educaţiei digitale. Avem proiecte axate pe creşterea gradului de digitalizare atât la nivelul individului, cât şi al companiilor sau al diferitelor domenii de activitate - de exemplu în educaţie, mediul IT, antreprenoriat etc. Toate proiectele noastre sunt oarecum corelate. Avem platforme prin care accelerăm formarea de skilluri digitale şi în care dezvoltăm comunităţi online. Prin alte platforme dezvoltăm şi implementăm programe de Calificare şi (re)calificare în domeniul digital &IT. Prin altele, sprijinim segmente cheie ale economiei - că micile afaceri româneşti. Pe scurt, la Digital Nation lucrăm pe planuri multiple că să accelerăm digitalizarea României.

Cine sunt fondatorii şi câţi membri are echipa actuală?

Digital Nation a fost fondată de Paul Apostol în 2013, iar prezent echipa numără aproximativ 30 de membri. O mare parte din echipa, cam 30%, e reprezentată de mentorii implicaţi activ în programele de digitalizare (căreia noi îi spunem echipa de Capability), urmată de echipa de engagement şi support - care se asigura că toţi participanţii din programele noastre reuşesc să se implice activ în proiecte, urmată de echipele de R&D & Arhitectură de Învăţare, echipele de Project Management, Marketing & Comunicare, Tech Operations (Programare şi Infrastructură), Parteneriate, Legal şi Business Support (Fin, Conta, HR).



Suntem o echipa mică, tânăra şi entuziastă, lucrăm 100% remote, şi cu toţii avem experienţă multi-disciplinară, astfel că lucrăm cu agilitatea specifică unui start-up. Iar asta ne da oportunitatea să implementăm rapid idei noi de proiecte, să pivotam rapid, să experimentăm, să explorăm, să greşim şi să învăţăm rapid de la utilizatorii noştri, pe care întotdeauna încercăm să îi avem în centrul a tot ceea ce facem.

Cui se adresează programele voastre, care e publicul vostru ţintă?

Programele Digital Nation se adresează elevilor, studenţilor, tinerilor profesionişti, adulţilor, micilor afaceri - care vor să se digitalizeze sau să facă o recalificare digitală.

La baza, programele noastre de digitalizare se adresează tuturor celor care cred şi vor să facă parte dintr-un viitor digital, şi au evoluat natural, în ani de zile, astfel că acum oferim programe separate, pe diverse categorii de vârstă, skill-uri, şi domenii de activitate. De exemplu, în programul Profesor în Online am format de la profesori care abia au ieşit de pe băncile facultăţii până la profesori peste 65 de ani, iar în programul Generaţia Tech, paleta e şi mai largă: de la elevi de liceu, până la economişti, barmani, corporatişti. Cea mai nouă direcţie de digitalizare (care acum creşte foarte rapid) este adresată antreprenorilor care conduc un IMM.

Infrastructura de formare Digital Nation permite oricui vrea să evolueze să aibă parte de o formare riguaroasa, într-o comunitate prietenoasă. Aşadar, programele noastre se adresează tuturor celor ce vor să obţină compententele digitale necesare realităţii de azi, de oriunde din ţară, doar prin conexiune la internet.



Cum şi când s-a născut ideea programului Profesor in Online?

La începutul pandemiei, în lock-down, dorinţa de a ajută profesorii a venit destul de natural. Era clar că nevoia imensă poate fi acoperită doar printr-un program de formare ce se poate extinde rapid pe plan naţional, iar noi având experienţă programelor anterioare, am putut să ne înhămam la un astfel de ideal.

Am vrut să testăm iniţial ideea, printr-un program pilot cu 300 de profesori, doar că în câteva zile s-au înscris 10.000 de profesori care voiau să înveţe să predea online. După o prima serie cu 10.000 de cursanţi în martie, a urmat încă una cu 25.000, în aprilie 2020, iar din acel moment programul Profesor în Online, sub diferite forme, a tot evoluat. Profesorii care au trecut prin program au scalat apoi cele învăţate în interiorul propriilor şcolii, ajutându-şi colegii şi învăţându-i şi pe ei noile abilităţi digitale, astfel că în mai puţin de 9 luni am reuşit să formăm 20% dintre profesorii din România în competenţe digitale şi să-i aliniem la standardele de bună practici internaţionale, privind educaţia online.

În ce constă programul Profesor in Online şi cum vă diferenţiaţi de alte cursuri de digitalizare?

În primul rând, Profesor în Online este un curs bazat pe crearea de competenţe reale. Nu facem “awareness”, nu facem “predare”, nu suntem fabrică de ”diplome care sună bine”. La curs, într-un ritm destul de intensiv, mai ales pentru cursanţii începători, facem multă practică, ghidată, pe o arhitectură de învăţare bine definită, pe platforme de educaţie gratuite şi populare. În fiecare zi de program, ai teorie, ai practică, ai testări. Ceea ce poate însă e cu adevărat special la programul Profesor în online este factorul de comunitate: arhitectură programului include elementul de ajutor intra-comunitar şi facilitează concret sprijinul între cursanţi, aşa că nu eşti niciodată singur la curs. Când te blochezi, ai 20.000 de oameni care te pot susţine, de la care să înveţi. Şi o întreagă echipa care e acolo să te ajute, să-ti dea încredere şi să te sprijine ca să progresezi. Un alt diferenţiator al programului nostru e că e şi foarte aplicat. După doar 7 zile, participanţii chiar văd, simt şi conştientizează progresul imens pe care l-au făcut, pleacă cu încredere în sine şi încep să aplice deja cele învăţate în job-ul lor de zi cu zi. Altfel spus, cursul nostru are impact instant.



Cât durează cursul şi cât costă?

În formatul său cel mai avansat, Expres îi zicem noi, cursul durează 7 zile lucrătoare şi costă 199 lei. Se derulează integral online, pe parcursul a 30 de ore, conţine 8 lecţii LIVE şi vine cu acces gratuit la platforma pe care se desfăşoară cursul. Accesul la materialele de curs este flexibil, astfel că oricine poate alege să urmeze cursul sincron sau asincron cu programul, pe grupe, în funcţie de specializarea de predare.



Pe durata a 7 zile, profesorii învaţă să ţină lecţii video interactive, să folosească extensii de browser, să folosească platforme online uzuale, să lucreze în cloud cu documente digitale şi să îşi organizeze materialul didactic în mediul online, să mute lecţiile offline în online, să dea teme, note, evaluări, să ţină un catalog digital, să folosească instrumente grafice tip tablă virtuală, dar şi să stăpânească tehnici avansate de Google Search, să aplice metode de predare hibrid, tip Microlearning sau alte tipuri de învăţare online, sau să folosească instrumente digitale utile la clasa că Mentimeter, Kahoot sau Zoom.

E un curs acreditat, primeşti o diploma recunoscută la absolvire?

Avem două variante de curs, una acreditată şi una neacreditata. Pe varianta acreditată de MEC, mai stufoasă, mai birocratică şi supusă metodologiilor de acreditare, am putut să lucrăm cu cifre de maxim 5000-6000 de profesori până acum. De aceea, putem spune că sistemul acreditat nu este încă gata să acomodeze o formă atât de scalabila şi de automatizată a formării cadrelor didactice.



În schimb, varianta neacreditată ne-a permis să formăm rapid şi să oferim o experienţă de curs excelenţă pentru zeci de mii de cursanţi. Dacă am adapta metodologia de acreditare am reuşi să ridicăm capacitatea asta la 20.000 per serie în condiţii de calitate ireproşabilă şi cu o viteză de lucru foarte mare, record aş spune.



Diplomă de absolvire pentru ambele variante de curs atestă un număr de 30 de ore de practică în predarea online şi însuşirea de competenţe digitale conforme metodologiei DigComp elaborată de Comisia Europeană, iar ediţia acreditată oferă în plus 16 credite profesionale recunoscute pe plan naţional.

Câţi cursanţi aţi avut până acum şi care e rata de promovare a cursului?

Până în prezent, am avut 40.957 profesori din toată România, formaţi în competenţe digitale în decurs de 8 luni.

Asta înseamnă 19,45% (aproape 20%) din totalul profesorilor din România, conform celor mai recente date disponibile oferite de INS. (benchmark - cifre via INS 2015)

Rata de promovare a cursului nostru este una excepţională, de 72.9% (calculată că înscrişi vs absolvenţi) - vs 12.6% care este media globala de finalizare a unui curs online.



Dincolo de cifre, unul dintre cele mai îmbucurătoare rezultate este faptul ca am reusit sa oferim acces egal la aceeaşi calitate de formare pentru profesori din toată ţara, indiferent de nivelul la care ei predau (primar, gimnazial, liceal sau prescolar) sau de mediul în care predau ( 64% Urban / Rural 36%).



Am avut profesori din peste 900 de instituţii, şcoli şi licee din toată ţara, iar judeţele fruntaşe, cu cei mai mulţi profesori formaţi în predarea online sunt Bihor, Constanţa, Bucureşti & Ilfov, Prahova, Bacău. Ceea ce e un semn bun, care arată ca online-ul chiar poate repara rapid inegalităţile sistemului şi că poate asigura rapid acces sincron şi uniform la aceeaşi calitate de formare pentru profesorii din toată ţara.

De ce e important acest program?

Din două motive:

Cei peste 40.000 de profesori sunt acum, în urma cursului, cu 60% mai abili în digital decât înainte de începerea lui. 20% din profesorii din Romania, cel puţin, sunt lideri digitali. Acesta este un progres imens pentru sistemul educaţional, care nu mai ţine pasul cu nevoile elevilor. România are şansa să construiască un nou sistem educaţional pe această fundaţie, o şansă care apare foarte rar.

În al doilea rând, am arătat că se poate să lucrezi cu zeci de mii de persoane, în online, într-un mod riguros, cu efecte imediate; că poţi să produci o transformare rapidă, scalabilă, prin infrastructura de formare a Digital Nation.

Mai mult decât atât:

Programul a format 20% dintre profesorii din toată ţara în compeţente digitale în 2020, în timp record, oferind acelaşi nivel ridicat de pregătire de calitate

Metodologia şi platformele folosite în programul Profesor în Online pot fi replicate cu uşurinţă şi adaptate pentru orice industrie

E un exemplu de succes despre cum se face formarea de competenţe digitale la scară naţională

Exemplu de inovaţie / excelenţă a românilor în domeniul IT

De ce credeţi că atât de mulţi profesori v-au ales, dintr-o multitudine de cursuri de pe piaţă?

Printre cele mai frecvente motive menţionate de profesori în formularele de feedback pe care le colectăm de-a lungul programului, cel mai adesea sunt menţionate calitatea cursului, modul de desfăşurare, profesionalismul şi tactul pedagogic, dar şi că acest curs le-a dat şansa de a cunoaşte colegi din toată ţara, care se confruntă cu aceleaşi provocări, cu care au interacţionat, învăţând unii de la alţii.

Programul poate fi extins şi pentru digitalizarea elevilor, ce alte domenii mai aveţi în vedere?

Da, programul Profesor in Online va merge, natural, către elevi: beneficiarii direcţi. Construim o platformă de pregătire pentru examenele naţionale, unde elevii din toate colţurile ţării vor avea acces la materiale, profesori şi comunitate.

Ce ne puteţi spune despre programul Generaţia Tech?

Programul Generaţia Tech este foarte diferit, ca abordare, de orice exista pe piaţă în acest moment. În centrul programului este comunitatea - cursanţii noştri nu se simt niciodata singuri, se ajuta, avansează împreună. Sunt peste 1500 de cursanţi astăzi pe platforma Generaţia Tech.

Este un proces ghidat de mentori din companii, foarte practic. Disciplinele de formare sunt Digital Skills, adica acele competenţe ce te fac “angajabil”, în orice domeniu cât şi Web Development, Java şi Fullstack Javascript - discipline prin care te specializezi pentru un job în IT, foarte căutat pe piaţa muncii.

V-aţi gândit să sprijiniţi Proiectul România Educată, lansat de preşedintele Klaus Iohannis, ţinând cont că programul Generaţia Tech are aceleaşi obiective?

Da, ne dorim să putem pune la dispoziţie tot ceea ce am construit din punct de vedere tehnic, cât şi la nivel de metodologii, strategiei naţionale. Obiectivele România Educată sunt şi obiectivele noastre şi putem sa le atingem împreună.





Ne-am depus deja candidatura pentru a participa, prin prisma experienţei noastre, la dezbaterea publică privind educaţia din România şi asupra politicilor publice care vor rezulta din proiectul România Educată.