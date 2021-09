Cîmpeanu: Am depăşit pragul de 15% elevi vaccinaţi. Au fost 9.000 de elevi vaccinaţi în ultimele zece zile, iar 8.000 de cadre didactice s-au vaccinat în vară

Sorin Cîmpeanu a afirmat, vineri, la finalul şedinţei de Guvern, că una din trei persoane vaccinate la nivel naţional cu Pfizer este elev.

“Astăzi, conform ultimelor raportări am depăşit pragul de 15% elevi vaccinaţi. Este vorba de un progres important, de 4.500 de elevi vaccinaţi în ultimele cinci zile. Sunt mai mult de 2.500 de elevi din categoria 16 – 19 ani şi aproape 2.000 de elevi din categoria de vârstă 12 – 15. O concluzie interesantă extrasă din ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână este următoarea, una din trei persoane vaccinate la nivel naţional cu vaccinul Pfizer este elev. Este un semnal important, este un semnal bun care ne dă speranţe că după începerea şcolii odată cu disponibilitatea CNCAV de organizare a echipelor mobile care să ducă vaccinarea mai aproape de şcoli, vom înregistra progrese importante din perspectiva vaccinării în rândul elevilor”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

El a precizat că progresul vaccinării în rândul personalului didactic este foarte mic.

“Din perspectiva vaccinării personalului din învăţământ avem peste 193.000 de persoane. Într-adevăr, progresul este foarte mic pentru că la ultima raportare am avut 185.000 de persoane, puţin peste 8.000 de persoane, angajaţi în sistemul de învăţământ, vaccinaţi pe perioada de vară. Progresul este foarte mic. În acelaşi timp, 61% înseamnă mai mult decât dublul mediei naţionale şi arată interesul pe care profesorii l-au avut pentru vaccinare. Elevii ne dau un exemplu foarte bun, pe toată perioada de vară am avut peste 8.000 de cadre didactice vaccinate. În ultimele zece zile am avut 9.000 de elevi vaccinaţi. Mai mulţi elevi s-au vaccinat în ultimele zece zile decât angajaţi din sistemul de învăţământ pe parcursul lunilor iunie, iulie şi august”, a explicat Sorin Cîmpeanu.