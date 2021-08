Bacalaureat 2021, sesiunea de toamnă: Doar o treime dintre absolvenţi au promovat

Potrivit datelor Ministerului Educaţiei, în actuala sesiune, din totalul de 9.703 candidaţi promovaţi, 6.816 candidaţi provin din promoţia curentă, iar 2.887 de candidaţi provin din promoţiile anterioare.





La probele scrise s-au prezentat 32.043 de candidaţi din cei 38.949 de candidaţi înscrişi. Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 77 de candidaţi. Aceştia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni.

Media minimă de promovare a examenului de maturitate este 6, iar nota minimă pentru fiecare probă scrisă este 5. Procentul de promovare este calculat din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi.

Judeţul Vâlcea, la coada clasamentului

În Bucureşti, rata de promovare a fost de 30,9%, cu un minus de 8% faţă de anul trecut. Cea mai mare rată de promovare din actuala sesiune a fost înregistrată în Sectorul 2, unde 37% dintre absolvenţi au promovat acest examen. Cele mai slabe rezultate le-a avut Sectorul 5, cu 26,6% rată de promovare. La nivel naţional, cea mai mare rată din promoţia curentă a fost în judeţul Cluj – 42,9%, în creştere cu peste 11% faţă de anul trecut; urmat de Teleorman, cu 41,5% şi Arad, cu 41,1%, în creştere cu 7,8%. La polul opus s-au situat judeţele Vâlcea, cu 23,6%, în scădere cu 15% faţă de anul trecut, Gorj – 25,3%, în scădere cu 11,4% şi Ilfov, cu 25,9%, în scădere cu 1,8%.





Pentru profesorul Ştefan Vlaston, expert în educaţie, procentele reuşiţilor la Bacalaureat ar trebui puse sub semnul întrebării şi aşa slabe cum sunt. „Situaţia reală este foarte greu de ghicit. Pentru că, în sesiunea aceasta, au fost şi foarte multe fraude. Nu se ştie dacă ce s-a descoperit nu este de fapt vârful aisbergului, aşa cum am mai spus. De fapt, s-a copiat masiv sub indulgenţa profesorilor. Iar diploma de Bacalaureat este importantă atunci când te duci să te angajezi oriunde. Minciuna şi ipocrizia trenează mereu asupra examenelor noastre”, a comentat expertul în educaţie.

La Cluj sunt cei mai buni profesori şi elevi teribili

Potrivit acestuia, ar trebui studiate diferenţele între judeţe. „Pentru că, statistic vorbind, urmărind curba lui Gauss, nu-i normal să crească atât de mult la Cluj. Adică acolo s-au adunat cei mai buni profesori şi elevi teribili, când e vorba de zeci de mii de astfel de profesori şi elevi. Nu sunt zeci, pentru că atunci nu mai funcţionează legile statistice. Şi într-un alt judeţ să fie la jumătate. Păi nu concordă, statistic vorbind. Nu înţeleg. Cine i-a adunat şi i-a pus pe cei mai deştepţi la Cluj? Clujul e un judeţ, să nu uităm, nu e doar oraşul”, a mai spus expertul.





Din analiza candidaţilor reuşiţi rezultă diferenţe sensibile între urban şi rural. Astfel, din promoţia curentă, 34,5% au reuşit să ia examenul, cei mai mulţi din filiera teoretică, faţă de 29,2% în rural. Proporţia se păstrează şi atunci când este vorba despre promoţiile anterioare.

Datele centralizate ale Ministerului Educaţiei arată că şansele de reuşită ale candidaţilor care au ratat prima sesiune au fost anul acesta de 23,4% faţă de 30,6%, în 2020, 47%, în 2019, şi 84,4%, în 2004.

Sesiunea scandalurilor de fraudă

Sesiunea din această toamnă a examenului de maturitate a fost marcată de scandalul fraudelor. Astfel, la proba opţională a profilului, susţinută pe 18 august, mai mult de zece elevi din cinci licee au fost eliminaţi din examen pentru că au folosit dispozitive electronice nepermise. În cauză s-au aflat Liceul Tehnologic „Panait Istrati” din Brăila, de Liceul Tehnologic „Rucăreanu” din Braşov, Liceul cu Program Sportiv din Târgu-Jiu şi de Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” din Craiova, potrivit declaraţiilor ministrului Educaţiei, Sorin Cîmpeanu. Ministrul a mai spus că profesorii supraveghetori de la clasele respective vor face obiectul unei anchete şi că a fost sesizată Poliţia. Cu doar o zi înainte, alţi aproape 30 de elevi fuseseră eliminaţi tot pentru fraudă.