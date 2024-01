Un tânăr agronom a renunțat la una dintre lucrările agricole altădată esențială. Noua tehnică prietenoasă cu mediul FOTO

Inginerul agronom Andrei-Cristi Poncu, absolvent al Facultății de Agricultură din Iași, este preocupat de practicarea unei agriculturi durabile, cu atenție pentru sol. Ieșeanul explică modul în care aplică el această nouă tehnologie de prelucrare minimă a terenurilor, denumită Minimum Till.

Arătura, altădată esențială, a devenit o lucrare a trecutului pentru un inginer agronom din Iași, care folosește acum o tehnologie de conservare a solului. Andrei-Cristi Poncu, un tânăr inginer agronom de 24 de ani, absolvent al Facultății de Agricultură din cadrul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu” de la Brad din Iași, a ales să treacă la o agricultură cu prelucrare minimă a terenurilor, respectiv Minimum Till, în ferma sa din localitatea Luceni, comuna ieșeană Victoria.

Tânărul inginer agronom este preocupat de practicarea unei agriculturi durabile, cu atenție pentru sol și tot ce ține de mediu. Pentru Andrei, motivația de a alege acest domeniu a venit din faptul că a fost înconjurat de agricultură de mic.

„În anul 2003, tatăl meu a cumpărat un tractor U650 cu care, inițial, făcea mai mult prestări servicii, însă, în timp a început să ia în arendă teren agricol. În anul 2008, a accesat un proiect cu fonduri europene, prin care a mai achiziționat un tractor. În prezent, avem în fermă toate utilajele ce ne sunt necesare. Cultivăm o suprafață de 180 hectare, cu grâu, porumb și floarea-soarelui”, declară tânărul ieșean.

O agricultură prietenoasă cu mediul

Experții arată că lucrarea minimă sau redusă a solului (Minimum Till) se referă la prelucrarea sau afânarea întregii suprafeţe, dar scăzând intensitatea şi frecvenţa de lucrare, în principal prin eliminarea unor lucrări mecanice practicate în sistemul convenţional, cum ar fi aratul.

În categoria lucrărilor reduse ale solului sunt încadrate doar trei tipuri de practici: discuirea solului urmată de semănat, afânarea cu plugul sau cu paraplugul, urmată de semănat și lucrarea cu freza sau alte maşini rotative, urmată de semănat, ne dă o definiție tânărul fermier, dar ne și spune cum aplică el această tehnologie în fermă, renunțând la arat.

,,Pentru suprafețele însămânțate cu grâu, pregătirea solului constă doar într-o trecere cu discul după recoltarea florii-soarelui, dar asta facem dintotdeauna. Anul trecut, dar și anul acesta, pentru porumb și floarea-soarelui am renunțat la arătură, am folosit un disc care are talerele cu un unghi mai agresiv”, explică ing. agronom Andrei-Cristi Poncu.

Avantajele acestei tehnologii constau, pe de o parte, în reducerea consumurilor energetice, mai ales de carburanţi, şi ale forţei de muncă. Asta comparativ cu sistemul convenţional. Pe de altă parte, constau, așa cum ne explică absolventul Facultății de Agricultură din Iași, în realizarea unor condiţii mai bune pentru semănat şi răsărire. Este nevoie, însă, și de utilaje speciale.

,,În timp, am adunat toate utilajele de care avem nevoie pentru a ne ușura munca, având în vedere că doar eu și tatăl meu ne ocupăm de toate lucrările. Principalul obiectiv e utilizarea tehnologiilor care conservă cât mai multă apă în sol, seceta afectând foarte mult producțiile de câțiva ani încoace”, conchide ing. agronom Andrei-Cristi Poncu, absolvent al Facultății de Agricultură USV Iași.