Fabrica de brichete din materiale vegetale. Afacerea „fierbinte” cu bani europeni a unei tinere studente din Vaslui FOTO

O fabrică cu brichete din materiale vegetale pentru încălzire poate fi o idee bună de afaceri, iar acest lucru l-a înțeles și pus în practică Simona-Elena Stancu, masterandă la Facultatea de Agricultură USV Iași, care a accesat fonduri europene în valoare de 40.000 de euro.

Simona-Elena Stancu are 23 de ani și a absolvit Ingineria și managementul afacerilor agricole, iar în prezent urmează studiile de master, la specializarea Management și audit în agricultură, în cadrul Facultății de Agricultură USV Iași.

Tânăra a accesat fonduri europene în valoare de 40.000 de euro, cu ajutorul proiectului e-Antreprenor și a pus pe picioare propria afacere.

„O făbricuță cu brichete din materiale vegetale pentru încălzire poate fi o idee bună de afaceri, având în vedere oportunitatea de finanțare din fonduri europene, precum și cererea de astfel de combustibil, unde rețelele publice de încălzire a locuințelor lasă descoperite zone mari, în mod special în mediul rural. Tone de resturi vegetale rămân pe câmp, iar transformarea lor în brichete ar constitui nu doar un business profitabil, ci și o măsură de protecție a naturii prin faptul că astfel pădurile rămân neatinse”, susțin reprezentanții cadrul Facultății de Agricultură USV Iași, pe Facebook.

Cum a ajutat-o Facultatea de Agricultură

În prima fază, tânăra a participat la un curs de antreprenoriat, iar ideea de a face brichete din materiale vegetale a pornit de la o discuție cu o persoană apropiată. Având și o firmă în domeniul agricol, a reușit să-și asigure singură materia primă.

„Prețul liniilor de brichetare diferă în funcție de țara lor de origine și de productivitatea acestora. Linia pe care am achiziționat-o a ajuns la suma de 52.000 de euro, din care aproximativ 40.000 au fost fonduri europene, 100% nerambursabile“, susține tânăra antreprenoare din județul Vaslui.

Activitatea de antreprenoriat a cuprins câte un pic din toate, spune inginerul agronom Simona Elena-Stancu.

„Am participat la producție, la partea de documentație și de realizare a documentelor necesare funcționării unei astfel de afaceri. Dacă nu urmam cursurile Facultății de Agricultură, nu aș fi ajuns să inițiez acest plan de afaceri”, afirmă tânăra.

Despre experiența din cadrul proiectului e-Antreprenor, Simona spune că a fost „una captivantă și presărată cu multe provocări”.

,„Această experiență m-a făcut mult mai încrezătoare în forțele mele și mai responsabilă și ambițioasă. Am înțeles că pentru a reuși este nevoie de multă muncă în spate. La două luni după înființarea făbricuței de brichete, am decis să-mi mai înființez o societate în domeniul agricol, pentru a le împleti pe cele două și a le face mai profitabile. Dacă la început lucrurile păreau destul de simple, în perioada de implementare a proiectului am avut multe provocări, utilajele s-au scumpit cu mult față de prețul pe care-l aveam eu în planul de afaceri, timpul de așteptare al autorizațiilor și al avizelor de la instituțiile statului a fost mai mare decât preconizam, cât și alte probleme tehnice pe care le-am întâmpinat. Cu toate acestea, consider că acest proiect a fost un start foarte bun pentru mine ca proaspăt absolventă de agricultură”, încheie Simona Elena Stancu, absolventă a Facultății de Agricultură din Iași.

Beneficiile aduse de fabricarea brichetelor din resturi vegetale

Potrivit reprezentanților Facultății de Agricultură Iași, prin fabricarea brichetelor se valorifică eficient resturile vegetale și se evită poluarea mediului.

„Emisia de substanțe nocive se limitează, iar cantitatea mică de cenușă rezultată poate fi folosită ca îngrășământ. Materia primă, biomasa agricolă uscată reprezintă o resursă inepuizabilă, iar exploatarea ei ar putea contribui la dezvoltarea durabilă a sectorului energetic şi la protecţia mediului. Brichetele mai sunt numite generic granule, de dimensiuni mai mari, de formă dreptunghiulară sau cilindrică, cu diametru de maximum 64 mm, fapt ce permite utilizarea acestora drept combustibil pentru centrale termice automatizate, dar și în orice sobă clasică, cazane, incineratoare care folosesc combustibil solid”, explică reprezentamții Facultății de Agricultură USV Iași.