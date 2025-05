Armele-vedetă în încleștarea dintre India și Pakistan. Primul război al dronelor între două națiuni nucleare

În cele câteva zile de încleștări, India și Pakistanul au dus și un război informațional care a învăluit conflictul în confuzie, statele vecine înarmate nuclear susținând că au lansat atacuri reciproce ce nu au putut fi verificate și confirmate, detaliile oficiale fiind precare, relatează AP. O gama largă de arme au fost folosite în atac, inclusiv drone.

Afirmațiile despre atacul inițial și urmările acestuia au variat foarte mult, niciuna din beligerante nefăcând publice detalii prea clare. În plus, internetul a fost „inundat de dezinformare, afirmații false și fotografii și videoclipuri manipulate”, a declarat grupul de experți de la centrul de reflecție Soufan Center.

„Acest război informațional este agravat de angajamentul ambelor părți de a salva aparențele”, se arata în comunicatul experților, înainte de armistițiul anunțat sâmbătă.

Pakistanul susține că a distrus un sistem de apărare antiaeriană de fabricație rusă

Pakistanul a anunțat sâmbătă că a lansat rachete hipersonice de pe un avion JF-17 Thunder, o aeronavă construită de China în colaborare cu Pakistanul, și a distrus un sistem de apărare aeriană S-400 de fabricație rusească în statul Punjab, situat la granița cu India.

India a negat că situl a fost atacat, declarând că va furniza dovezi într-un moment ulterior.

Praveen Donthi, analist senior la International Crisis Group, a remarcat la rândul său că o „explozie de dezinformare provenită din lipsa confirmării oficiale” provoacă panică în rândul civililor.

„A devenit o cursă nemiloasă pentru a depăși așteptările militare”, a spus el.

Pakistanul a mai declarat sâmbătă că a folosit rachete Fatah-II pentru a viza un depozit de rachete indian și două baze aeriene, un atac pe care oficialii indieni l-au recunoscut, dar precizând că atacul a vizat baze militare pakistaneze drept represalii.

Nu a fost clar ce pagube au fost provocate în urma acestor atacuri, însă Pakistanul a susținut că a interceptat majoritatea rachetelor indiene și, la rândul său, ripostează.

La câteva ore după atacul Indiei, miercuri dimineața, drept represalii pentru masacrul turiștilor în Kashmirul controlat de India, purtătorul de cuvânt al armatei pakistaneze, locotenentul general Ahmed Sharif, a susținut că forțele aeriene pakistaneze au doborât cinci avioane de atac ale Indiei: trei avioane Rafale de fabricație franceză, respectiv două avioane de fabricație rusă, un SU30MKI și un MiG-29.

Forțele aeriene pakistaneze nu au suferit victime și toate aeronavele lor s-au întors în siguranță la bază, a spus el.

Prim-ministrul pakistanez, Shehbaz Sharif, a venit cu precizarea că forțele aeriene pakistaneze au avut oportunitatea să doboare 10 avioane indiene, dar au dat dovadă de reținere și au doborât doar cele cinci avioane care au tras asupra țintelor pakistaneze.

El a declarat Parlamentului că în total 80 de avioane indiene au fost implicate în atacul inițial asupra Pakistanului.

De partea cealaltă, India nu a recunoscut niciuna dintre aceste pierderi, deși resturi de la trei aeronave au căzut în cel puțin trei zone.

India dispune de toate cele trei tipuri de avioane în arsenalul său de peste 700 de avioane de vânătoare capabile de luptă, potrivit raportului Military Balance al Institutului Internațional pentru Studii Strategice.

A existat o încleștare aeriană?

Pakistanul și India au declarat că avioanele nu au părăsit spațiul lor aerian, ceea ce, dacă relatarea Pakistanului corespunde cu realitatea, piloții pakistanezi au lansat mai multe rachete aer-aer cu rază lungă de acțiune pentru a doborî avioanele indiene, astfel că nu ar fi avut loc o luptă aeriană propriu-zisă deasupra Kashmirului.

Presupunând că India a ripostat, încăierarea aeriană ar fi fost un adevărat spectacol. Însă nu au apărut relatări ale martorilor oculari sau înregistrări video pe rețelele de socializare.

Ceea ce se știe cu siguranță este însă că avioanele indiene au atacat cel puțin nouă ținte pakistaneze.

De asemenea, este plauzibil ca Pakistanul să fi folosit rachete sol-aer pentru a lovi avioanele indiene. De altfel, Pakistanul are o gamă largă de astfel de rachete, în principal fabricate în China.

Tehnologia chineză, pusă la încercare

Forțele aeriene pakistaneze dispun de avioane F-16 fabricate în SUA, avioane Mirage din Franța, precum și noul J-10C din China, precum și modelul JF-17.

Pe lângă rachetele aer-aer americane, Pakistanul are în arsenalul său mai multe echipamente chinezești, între rachetele aer-aer PL-12 și PL-15.

Ministrul pakistanez de externe, Ishaq Dar, a declarat parlamentarilor că avionul J-10C a fost cel care a doborât aeronava indiană, ceea ce crește probabilitatea să fi fost folosite rachete fabricate în China.

„Este interesant că Pakistanul spune că folosește avioane chinezești importate din China pentru a doborî aeronave indiene”, a declarat Lisa Curtis, directoarea programului de securitate Indo-Pacific de la Center for a New American Security, un think tank din Washington.

În 2019, în timpul confruntării militare anterioare dintre vecini, „un F-16 pakistanez furnizat de Statele Unite a fost folosit pentru a doborî un avion indian”, a declarat Curtis într-o conferință telefonică. „Este interesant să vedem că Pakistanul se bazează într-o mai mare măsură pe echipamentul său chinezesc decât acum șase ani”.

În urma acestei știri, acțiunile AVIC Chengdu Aircraft, care produce modelele J-10C și J-17 au înregistrat creșteri miercuri și joi pe Bursa din Shenzhen.

China este un susținător important al Pakistanului și cel mai mare furnizor de arme al său. Aproximativ 82% din importurile de arme ale Pakistanului din perioada 2019-2023 au provenit din China, potrivit datelor de la Institutul Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm, care urmărește fluxurile globale de arme.

Informații incerte

India nu oferit detalii despre armele folosite în atacuri. Ministerul indian al Apărării a declarat că atacurile au vizat cel puțin nouă locații „unde au fost planificate atacuri teroriste împotriva Indiei”.

India a arătat miercuri, la o conferință de presă, înregistrări video cu opt dintre atacuri, patru în Kashmirul controlat de Pakistan și patru în Pakistan.

Ambele părți au făcut referire la atacuri cu rachete, dar din înregistrarea video a reieșit că și bombe au fost lansate asupra unor ținte, posibil din drone. Pakistanul a mai precizat că a doborât miercuri un număr nespecificat de drone.

Primul război al dronelor

Joi, BBC scria că a izbucnit primul război al dronelor între două națiuni înarmate nuclear.

Joi, India a acuzat Pakistanul de lansarea unor valuri de drone și rachete asupra a trei baze militare de pe teritoriul indian și din Kashmirul administrat de India - o acuzație pe care Islamabadul s-a grăbit să o respingă.

„Conflictul indo-pakistanez intră într-o nouă eră a dronelor - una în care «ochii invizibili» și precizia avioanelor fără pilot pot determina escaladarea sau reținerea. Astfel, pe cerul disputat al Asiei de Sud, partea care stăpânește războiul cu drone nu va vedea doar câmpul de luptă - îl va modela”, a declarat pentru BBC Jahara Matisek, profesor la Colegiul de Război Naval al SUA.

Armata pakistaneză a anunțat joi că a doborât 25 de drone indiene în diferite orașe, inclusiv Karachi, Lahore și Rawalpindi. Dronele - care ar fi drone Harop de fabricație israeliană - au fost interceptate folosind contramăsuri tehnice și armate. India a susținut că a neutralizat mai multe radare și sisteme de apărare aeriană pakistaneze, inclusiv unul în Lahore, lucru negat de Islamabad.

Rachetele și bombele ghidate cu laser, dronele și vehiculele aeriene fără pilot (UAV) au devenit esențiale în războiul modern, sporind semnificativ precizia și eficiența operațiunilor militare. Acestea pot transmite coordonatele pentru atacuri aeriene sau, dacă sunt echipate, pot viza direct ținte cu laser și facilita angajarea imediată.

Dronele pot fi folosite ca momeli sau ca mijloace de suprimare a apărării aeriene inamice, zburând în spațiul aerian contestat pentru a declanșa emisii radar inamice, care pot fi vizate la rândul lor de drone sau rachete antiradar.

„Așa procedează atât Ucraina, cât și Rusia în războiul lor. Acest rol dublu - de direcționare și de declanșare - face din drone un multiplicator de forță în degradarea apărării aeriene inamice fără supune riscului aeronavele cu echipaj uman”, spune profesorul Matisek.

Potrovit experților, flota de drone a Indiei este construită în mare parte în jurul unor drone de recunoaștere fabricate în Israel, precum IAI Searcher și Heron, alături de drone Harpy și Harop - care funcționează și ca rachete, capabile de recunoaștere autonomă și atacuri de precizie. Harop, în special, semnalează o trecere către un război cu ținte precise, reflectând importanța crescândă a dronelor în conflictele moderne, spun experții.

Experții spun că Heron este „ochiul ceresc de mare altitudine” al Indiei, atât pentru monitorizarea în timp de pace, cât și pentru operațiunile de luptă. IAI Searcher Mk II este proiectată pentru operațiuni în prima linie, oferind până la 18 ore de autonomie, o rază de acțiune de 300 km și o altitudine maximă de 7.000 m.

Deși mulți cred că numărul dronelor de luptă ale Indiei rămâne „modest”, o tranzacție recentă de 4 miliarde de dolari pentru achiziționarea a 31 de drone MQ-9B Predator - care pot zbura timp de 40 de ore - marchează un salt major în capacitățile sale de atac.

Flota de drone a Pakistanului este „extinsă și diversă”, cuprinzând atât sisteme autohtone, cât și importate, a declarat pentru BBC Ejaz Haider, un analist în domeniul apărării cu sediul în Lahore.

El a spus că inventarul include „peste o mie de drone”, inclusiv modele autohtone. Printre platformele notabile se numără CH-4 din China, Bayraktar Akinci din Turcia și dronele autohtone Burraq și Shahpar.