Telekom, marele absent din licitația 5G. Orange, Vodafone și RCS&RDS vor plăti 432 milioane euro statului

Telekom nu a participat la licitația 5G, organizată de ANCOM, câștigători fiind desemnați Orange, Vodafone și RCS&RDS, care vor plăti 432,6 milioane de euro statului român, a anunțat autoritatea.

„Au participat doar trei din cei patru operatori - Orange, Vodafone, RCS&RDS. Suma totală pe care statul român o va încasa este de 432,6 milioane euro. Un rezultat bun în actualul context macroeconomic şi politic. N-a fost uşor. Echipa noastră a colaborat foarte bine cu Guvernul şi, într-un dialog permanent cu industria, dar şi cu societatea civilă, am reuşit să obţinem acest rezultat. Cred că ar trebui să fim mândri de un rezultat ca acesta în acest context complicat. Este o premieră faptul că, împreună cu Guvernul, am acordat o eşalonare la plată a taxei de licenţă, dar probabil şi Guvernul, şi noi am înţeles că, în acest context, este util să sprijinim industria, astfel încât investiţiile în următorii ani să fie cât mai mari şi cât mai importante. De asemenea, licitaţia şi procedurile pe care noi le-am făcut au reprezentat şi două dintre jaloanele din PNRR - 147 şi 149. Primul jalon a fost atins, iar al doilea, principial, este închis, cu toate că mai sunt de făcut anumite acte administrative pentru a se finaliza complet", a spus Vlad Stoica, președintele ANCOM.

Telekom, marele absent

Întrebat de ce a lipsit din procedura de licitaţie operatorul Telekom, şeful ANCOM a precizat: "Explicaţiile nu le avem noi. Din câte ştiţi, acţionariatul Telekom a luat decizia să vândă anumite părţi şi, până acum, se pare că nu au ajuns la un consens şi din acest motiv, probabil, că nu a participat. Cel mai bine e să-i întrebaţi pe ei".

Din datele prezentate marţi reiese faptul că Orange a adjudecat cel mai mult spectru şi a plătit aproximativ 264 milioane de euro, Vodafone România a plătit 122,5 milioane de euro, iar şi RCS&RDS suma de 45,5 milioane de euro.

În urma licitaţiei, Orange România S.A. şi-a adjudecat două blocuri de câte 2x5 MHz în banda de 700 MHz FDD, toate cele opt blocuri de câte 5 MHz disponibile în banda de 1500 MHz şi 16 blocuri de câte 10 MHz în banda 3400-3800 MHz.

De asemenea, Vodafone România S.A. a câştigat un bloc de 2x5 MHz în banda de 700 MHz FDD şi zece blocuri de câte 10 MHz în banda 3400-3800 MHz.

Totodată, RCS & RDS S.A. şi-a adjudecat cele patru blocuri de câte 2x5 MHz disponibile în banda de 2600 MHz FDD şi cinci blocuri de câte 10 MHz în banda 3400-3800 MHz.

Taxele de licență, achitate eșalonat până în 2028

Potrivit ANCOM, taxele de licenţă urmează a fi achitate eşalonat, prima tranşă fiind exigibilă pe 8 decembrie 2022, în valoare totală de 119 milioane de euro, iar ultima pe 17 noiembrie 2028, în cuantum de 80.009.617 euro.

În benzile de 700 MHz şi 1500 MHz, drepturile acordate sunt valabile pentru 25 de ani, începând cu 1 ianuarie 2023, iar în banda 3400 - 3800 MHz pentru 22 de ani, începând din 1 ianuarie 2026. În acelaşi timp, pentru banda de 2600 MHz, drepturile acordate sunt valabile pentru perioada 1 ianuarie 2023 - 5 aprilie 2029.

Operatorii câştigători urmează să acopere cu servicii de bandă largă minimum 70% din populaţia ţării, majoritatea zonelor urbane, autostrăzile, aeroporturile internaţionale şi căile ferate modernizate, precum şi un număr de 240 de localităţi identificate ca neacoperite sau slab acoperite cu servicii de comunicaţii mobile.

ANCOM a mai organizat în anul 2021 o procedură de selecţie pentru acordarea spectrului rămas disponibil în urma licitaţiilor din 2012 şi 2015 în benzile de 800 MHz, 2600 MHz şi 3400 - 3600 MHz, în urma căreia s-au încasat la bugetul de stat 43,4 milioane de euro, în timp ce în urma prelungirii valabilităţii licenţelor de utilizare a frecvenţelor din banda de 2100 MHz, care au expirat în martie 2020, respectiv în ianuarie 2022, suma încasată la bugetul statului a fost de 110 milioane euro.

Autoritatea a propus ca taxa de licenţă să fie achitată eşalonat, în primii ani de valabilitate a licenţelor, suma preţurilor de pornire fiind, iniţial, de 693 de milioane euro. Taxa de licenţă a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1139/2022 şi devine venit la bugetul de stat.

Lovin: La jumătatea anului erau mai mult de 400.000 de abonamente 5G

Numărul de abonamente cu conexiuni 5G existente în România, la 1 iulie, a ajuns la 409.000, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Eduard Lovin.

"Din punct de vedere profesional noi ne-am fi dorit ca această conferinţă de presă să aibă loc acum trei ani, dar din motive externe ANCOM, predominant legislative, am ajuns să facem licitaţia acum, în 2022. Noi am avut toate documentele pregătite, iar în momentul în care actele normative au fost în Monitorul Oficial am şi început procedurile fără nicio zi întârziere. Ce aş vrea să completez e faptul că noi avem în România servicii comerciale 5G încă din anul 2019 şi asta datorită unui efort deosebit al colegilor de la tehnic, de la licenţiere spectru care, împreună cu industria, au făcut o rearanjare a spectrului la momentul acela, parcă intuind amânările legislative care urmau să vină. În baza acelor rearanjări de spectru, trei operatori din România au putut să dea servicii comerciale 5G în 2019. Am fost printre primele cinci ţări din Europa unde s-a întâmplat acest lucru şi, prin urmare, nu am rămas în urma valului tehnologic. Datele statistice ne-au confirmat, la 1 iulie, anul acesta, aveam peste 400.000 de abonamente cu conexiuni 5G în România, mai precis 409.000", a afirmat Lovin.