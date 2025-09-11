Surprize și cadouri de început de an școlar de la BT Pay Kiddo: 10% cashback și concurs cu premii

În perioada 8 septembrie – 31 octombrie, programul ”BT Pay Kiddo”, propus de Banca Transilvania, vine cu bani de buzunar pentru cei mici, cu ajutorul părinților.

Aceștia trebuie doar să le facă celor mici un ”BT Pay Kiddo” și vor primi garantat 10% cashback – în limita a 50 de lei, cu singura condiție ca, în luna august 2025, copilul să cheltuiască minim 100 de lei. Suma cashback-ului e în limita a 50 de lei.

În plus, toate conturile care se califică pentru cashback vor intra în tragerea la sorți finală, unde pot fi câștigate zeci de premii atrăgătoare.

Începutul de an școlar vine cu premii grozave pentru copiii ai căror părinți le-au făcut conturi BT Pay Kiddo.

Toți copiii care vor cheltui în cel puțin 100 de lei până la finalul lunii octombrie vor primi, sub formă de cashback, 10% din suma cheltuită, în limita a 50 de lei:

· Cei cu vârsta de 14–18 ani primesc banii direct în contul copilului;

· Cei între 8 și 14 ani îi primesc în subcontul părintelui.

În plus, aceștia vor intra în tragerea la sorți la o tombolă cu premii atrăgătoare:

· 2 x iPhone 16;

· 3 x iPad Air 11";

· 5 x Play Station 5;

· 15 x căști JBL;

· 10 x voucher în magazinele Decathlon, în valoare nominală de 500 lei

Sunt eligibile orice tipuri de cheltuieli. Copiii pot plăti în magazine cu cardul sau cu telefonul (cu Android) sau, dacă au peste 14 ani, pot primi sau trimite bani prietenilor, pot scoate bani cash de la bancomate, pot economisi cu ”Round Up” sau să facă shopping online.

Cum se face?

”BT Pay Kiddo” poate fi făcut tuturor copiilor cu vârsta între 8 și 18 ani, direct din aplicația BT Pay a oricăruia dintre părinți sau reprezentanți legali.

Procedura e simplă. Părintele (sau reprezentantul legal) își instalează ”BT Pay” pe telefonul lui și își deschide cont la BT (dacă încă nu are) în doar câteva minute. Apoi, din meniul din stânga de pe homepage-ul BT Pay, accesează ”BT Pay Kiddo”, alege vârsta copilului – între 8-14 sau 14-18 ani – și apoi îi emite un card ”Kiddo”.

Copilul trebuie să își descarce și el ”BT Pay”, iar din aplicația lui trebuie să completeze câteva date personale. După ce le completează, iar părintele îi oferă acces în ”BT Pay Kiddo”, cardul de debit al copilului va fi emis pe un subcont (un cont atașat) deschis pe contul părintelui sau al reprezentantului legal.

Mai departe, cardul poate fi trimis fie la adresa menționată de părinte sau de reprezentantul legal, fie într-o locație BT.

Accesul copiilor la bani poate fi controlat ușor de către părinți. Astfel, aceștia pot să fixeze limite de tranzacționare pentru subconturile copiilor și pot să vadă oricând soldul și istoricul tranzacțiilor făcute de cei mici.

De asemenea, părinții pot să le trimită bani copiilor lor, iar, dacă cred că e necesar, pot să le și retragă bani din cont.

În plus, subconturile ”Kiddo” pot fi oricând blocate sau deblocate de către părinți sau reprezentanții legali.