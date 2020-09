VIDEO Iohannis şi Orban, cu trenul de test de la Gara de Nord la Aeroportul Otopeni. Bode anunţă proiectul trenului metropolitan

Premierul Ludovic Orban a afirmat, după ce a participat luni la deplasarea test cu trenul pe conexiunea feroviară Gara de Nord- Aeroport Henri Coandă, Otopeni, că ideea acestui tronson s-a născut în mandatul său de ministru al Transporturilor.

La rândul său, preşedintele Klaus Iohannis a precizat că din 2016 şi până în 2019 a fost realizat doar 11% din această linie, iar la niciun an de când a venit guvernul liberal este ca şi finalizat acest tronson. Prin urmare, a spus şeful statului, se vede unde a existat voinţă şi putinţă politică în a utiliza fonduri europene la astfel de investiţii în infrastructură.



„Ideea acestui tronson s-a născut în mandatul meu de ministru al Transporturilor. Sigur că şi aici au trebuie să treacă 13 ani pentru dezvoltarea acestui tronson care va oferi o alternativă pentru cei care vin de pe aeroportul Otopeni. Progresul era puţin peste 11% inainte de a veni guvernul liberal şi iată că lucrarea e finalizată aproape în proporţie de 100%. Această linie e o realitate şi va fi pusă la dispoziţia beneficiarilor în cel mai scurt termen posibil. Din păcate, calea ferată a fost cenuşăreasa modului de transport în ultimii 20 de ani. La nivelul UE transportul feroviar e considerat prioritar, pentru că e un transport sigur, rapid şi prietenos cu mediul înconjurător. Vom pune în aplicare strategia UE şi în România. Obiectivele sunt – finalizarea modernizării căii ferate de la Constanţa până la Vama Nădlac. Se va semna un contract în cursul acestei săptămâni pentru modernizarea a 34 de kilometri. Pe celelalte trasee importante de pe coridorul 9 paneuropean, de la Ploieşti până la Focşani, de la Focşani până la Roman şi de la Roman până la graniţa de Est sunt semnate contracte deja”, a afirmat Ludovic Orban luni.



FOTO Inquam Photos / Octav Ganea



Preşedintele Iohannis a adăugat că dorinţa este de a dezvolta Aeroportul Internaţional, însă pentru acest lucru e necesar ca oamenii să poată ajunge în condiţii de siguranţă la Aeroport şi tronsonul Gara de Nord - Aeroportul Henri Coandă e esenţial în acest sens.



„Iată că planul de relansare economică pe care l-am elaborat împreună cu Guvernul Orban începe să îşi arate şi partea practică. Am participat astăzi la un test pe singura linie nouă de cale ferată construită nu din '89 incoace, din '84 incoace. Noi dorim să dezvoltăm Aeroportul Internaţional, dorim să îi dăm amploare, dar pentru asta e nevoie să poţi ajunge în aerport în condiţii foarte bune şi predictibile şi pentru asta legătura de la Gara de Nord până la Aeroport e absolut esenţială”.



Şeful statului a criticat din nou guvernările PSD şi a precizat că s-a văzut cât voinţă politică au avut dacă în perioada 2016-2019 au realizat doar 11% din acest tronson, iar acum Guvernul Orban, în circa 11 luni, aproape a finalizat linia.



„Nu întâmplător am participat în ultimele zile la metrou, la autostradă şi iată acum la testarea acestei noi căi ferate. Dezvoltarea infrastructurii de transport e fundaţia pe care se clădeşte planul de relansare economică. România are nevoie de o dezvoltare economică sustenabilă, puternică, iar pentru asta e nevoie de infrastructură de transport. Iatr pentru a putea realiza această infrastructură de transport avem o şansă enormă acum în anii care urmează prin care putem folosi bani europeni care ne sunt puşi la dispoziţie. Trebuie să recunoaştem că bani europeni am avut şi până acum, doar voinţă politică până acum a fost puţină. Dacă ne gândim doar că din 2016 până în 2019 s-a realizat din această linie 11% şi în niciun an de când a venit guvernul liberal s-a realizat practic tot restul, linia este ca şi finalizată, putem să ne dăm seama cam care e voinţa şi putinţa politică”, a conchis Iohannis.



FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Transporturilor Lucian Bode a precizat că Guvernul liberal a dovedit, la niciun an de guvernare că investiţiile în transport sunt prioritare.



„Ne-am propus să abordăm un proiect de anvergură pentru Bucureşti – trenul metropolitan. Acest demers presupune extinderea magistralei de metrou până la centura feroviară a Bucureştiului, totul finanţat din fonduri europene. E un plan ambiţios, de durată, care trebuie pus în practică cât mai repede. Spun încă o dată faptul că Guvernul Orban a dovedit în aproape 11 luni de mandat că investiţiile în infrastructura de transport sunt prioritare”, a explicat Bode.



Klaus Iohannis, Ludovic Orban şi Lucian Bode au participat luni la deplasarea test cu trenul pe conexiunea feroviară Gara de Nord- Aeroport Henri Coandă, Otopeni.