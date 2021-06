Veşti proaste pentru şoferi. Se scumpesc locurile de parcare ale proiectelor rezidenţiale noi

„La o parcare obişnuită, fără alte lucrări, avem 29 mp necesari pentru un loc - suprafaţa subsolului împărţită la numărul de locuri. Ai nevoie de acces spre exemplu, suprafaţa construită are stâlpi, dar media e la 30 mp. O structură costă 150 euro/mp, 50-80 euro/mp costă finisarea, doar construcţia ar costa 15.000 euro, pe lângă costul cu utilităţile, pe lângă costul cu proiectarea, protecţia muncii.”, transmit reprezentanţii Asociaţiei Investitorilor Imobiliari din România, potrivit ZF

„Cei care vând locul cu 20-30 de mii de euro fac profit, dar ceilalţi vând locul de parcare sub preţul de construcţie. Noi am vândut cu 11.000 la Lujerului (Bucureşti), iar diferenţa merge în costul structurii supraterane deoarece sunt cazuri în care eu nu pot vinde locurile de parcare.

La Timişoara 58 am vândut toate apartamentele şi am pe stoc 300 de locuri de parcare pentru că noi am construit la litera legii. Dar oamenii nu cumpără pentru că pot parca gratuit pe stradă, unde afectează circulaţia, iar clientul nu mai plăteşte 7.000-9.000 de euro pe un loc dacă poate parca gratuit“, explică Antoanela Comşa, director general, Gran Via Real Estate, şi preşedinte al Asociaţiei Investitorilor Imobiliari din România.

Soluţia pentru pierderile provocate de locurile de parcare nevândute

Potrivit sursei citate, pentru a reduce pierderile cu locurile de parcare nevândute, Gran Via discută închirierea acestora prin intermediul unei noi platforme dezvoltate la Cluj.

„Acum suntem în discuţii cu start-up-ul YeParking pentru a le închiria. Spre exemplu avem aceeaşi problemă la Aviaţiei (Bucureşti), din altă zonă, unde din 291 de locuri de parcare mai avem 100 nevândute. Toate aceste locuri nevândute vor fi puse pe această platformă pentru a fi închiriate. Cine are treabă în zonă poate parca acolo prin aplicaţie“, a explicat Antoanela Comşa.

Aceasta a subliniat că pe de-o parte statul pune presiune pe dezvoltatori să construiască locuri, dar pe de alta permite tuturor să parcheze gratuit oriunde vor pe străzile secundare: „De acum încolo, spre exemplu la Constanţa, la faza a doua pe care o vom demara în vară, vom include locul de parcare în preţul apartamentelor, iar cine spune că nu are maşină va primi răspunsul că locul de parcare costă zero lei.”

„Nu ne permitem să investim atât de mult într-o parcare pentru a o ţine goală. Sperăm ca autorităţile să-şi facă treaba, iar la recepţie să verifice dacă dezvoltatorul a construit suficiente locuri de parcare. Dacă toţi ar construi conform legii, atunci toţi ar vinde la pachet apartament plus loc de parcare că nu le convine să rămână cu 300 de locuri de parcare şi atunci eu nu aş avea apartamente cu 10.000 de euro mai scumpe, cât ar costa locul de parcare în plus.

Primarul Capitalei Nicuşor Dan declara în cadrul unui eveniment organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Bicicletei faptul că primăria nu poate construi piste pentru biciclete din cauza maşinilor parcate abuziv pe trotuar sau pe marginea drumurilor, iar singura soluţie o reprezintă creşterea preţului parcărilor.

În cazul Gran Via costul locurilor de parcare a crescut treptat, însă atunci când erau la preţul cel mai mic, şi străzile erau libere în jurul proiectului.

La Lujerului primele faze nu voiau să cumpere locuri de parcare. Ce vindeam cu 14.000 în faza a patra, în 2015 erau 7.500 de euro. Ulterior au fost 9.500 de euro, după care 11.000. clienţii care au cumpărat în primele faze, s-au trezit ca acum, când proiectul are 1.000 de locuitori că nu mai au unde parca deoarece pe străzile din jur s-au mai construit blocuri cu 3-4 etaje, dar fără locuri de parcare. Iar unde atunci aveau unde parca, acum nu mai au.“, a spus directorul Gran Via România.

Ea a dat exemplul Madridului atunci când au introdus parcarea cu plată în oraş.

„Când Bucureştiul se va alinia standardelor europene şi vor exista parcări cu plată peste tot. În Madrid în anii 90 locurile de parcare s-au scumpit peste noapte de la 3.000 la 10.000 de euro după ce au introdus parcările cu taxă în oraş, iar Bucureştiul este sufocat de maşini“.

Parcările din Bucureşti se scumpesc de anul viitor

Preţul unei parcări de reşedinţă din Bucureşti va creşte până la 600 de lei pe an, de la 60-80 de lei în prezent, în funcţie de zonă, potrivit unui proiect aprobat de Consiliul General al Capitalei, în luna aprilie a acestui an.

Începând de anul viitor, cei care au locuri de parcare la bloc în Bucureşti vor plăti de peste 7 ori mai mulţi bani pentru a putea beneficia în continuare de ele.

Preţul unei parcări de reşedinţă va fi următorul: zona A – 600 lei / an, zona B – 500 lei / an, zona C – 400 lei / an, zona D- 300 lei / an.

Solicitarea privind creşterea taxelor de parcare a venit din partea primarilor de sector, care au considerat că responsabilitatea de a deţine o maşină trebuie să fie însoţită de o contribuţie corectă la bugetele autorităţilor locale, care să permită dezvoltarea de servicii de parcare decente.

„Tariful pentru un loc de parcare de reşedinţă în Bucureşti e ridicol. Cel mai scump, în zona A, era 84 de lei/ an sau 24 de bani/ zi sau 2 bani pe metru pătrat pe zi. Spaţiul public într-un oraş atât de aglomerat e evident mult mai valoros. Şi asta se vede în preţurile pentru locurile de parcare create de piaţa liberă.

Le mulţumesc consilierilor generali că au reparat, în sfârşit, o absurditate care s-a tot perpetuat din cauza lipsei de asumare a foştilor reprezentanţi. Le mulţumesc pentru semnalul clar transmis – Bucureştiul e în primul rând un oraş pentru oameni, nu putem subvenţiona la nesfârşit deţinerea de maşini,” a spus primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, într-o postare pe Facebook.