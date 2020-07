Uniunea Europeană alocă României 118 milioane de euro pentru 10 proiecte de transport. Lista proiectelor selectate

UE sprijină redresarea economică în toate statele membre prin injectarea a aproape 2,2 miliarde EUR în 140 de proiecte-cheie de transport. În cazul României, Uniunea Europeană investeşte aproape 118 milioane de euro în cadrul a 10 astfel de proiecte. Acestea vor contribui la construirea pe întregul continent a legăturilor de transport care lipsesc, vor sprijini transportul sustenabil şi vor crea locuri de muncă. Proiectele vor beneficia de finanţare prin intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE)Căutaţi traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, schema de granturi a UE pentru infrastructura de transport.

Modernizarea liniei de cale ferată Gara de Nord Bucureşti – Aeroportul Internaţional Henri Coandă

Legătura directă dintre Gara de Nord Bucureşti – Aeroportul Internaţional Henri Coandă va încuraja mai mulţi cetăţeni să călătorească către aeroport cu trenul.

Finanţare UE: €48.4 millioane

Modernizarea liniei de cale ferată Coslariu – Cluj-Napoca (studiu de fezabilitate)

Proiectul de modernizare va analiza condiţia actuală a liniei de cale ferată pentru a identifica zonele cu deficienţe şi pentru a realiza un studiu de fezabilitate ce va ajuta la pregătirea paşilor necesari pentru urmatoarele etape ale proiectului.

Finanţare UE: €9.4 millioane

Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti – Craiova (studiu de fezabilitate)

Proiectul are ca scop modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti – Craiova. Partenerii vor analiza starea curentă a liniei de cale ferată pentru a identifica zonele cu deficienţe. Un studiu de fezabilitate va fi realizat, pregătind calea pentru următoarele etape ale proiectului.

Finanţare UE: €17.4 millioane

Modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava (studiu de fezabilitate)

Proiectul are ca scop modernizarea liniei de cale ferată dintre Apahida şi Suceava. Acest proiect va analiza starea curentă a liniei de cale ferată pentru a identifica zonele cu deficienţe şi va realiza un studiu de fezabilitate ce va pregăti calea pentru următoarele etape ale proiectului.

Finanţare UE: 2​6.7 millioane euro

Modernizarea liniilor şi instalaţiilor de cale ferată de la Complexul Feroviar Bucureşti Nord (studiu de fezabilitate)

Proiectul are ca scop modernizarea subsistemele de cale ferată (şinele şi instalaţiile) din cadrul Complexului Feroviar Bucureşti Nord, prin implementarea unui sistem ce asigură interoperabilitate. Partenerii vor analiza starea curentă a infrastructurii feroviare pentru a identifica deficienţele acesteia. Un studiu de fezabilitate va fi realizat pentru a pregăti calea pentru următoarele etape ale proiectului.

Finanţare UE: 4,3 millioane de ​euro

Comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, a declarat: „Contribuţia UE în cuantum de 2,2 miliarde EUR la această infrastructură de transport esenţială va contribui la impulsionarea redresării; ne aşteptăm ca această contribuţie să genereze investiţii în valoare de 5 miliarde EUR. Investim în diferite tipuri de proiecte, cum ar fi transportul pe căi navigabile interioare, conexiunile multimodale, combustibilii alternativi sau infrastructura feroviară de mari dimensiuni. Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) este unul dintre instrumentele noastre esenţiale pentru crearea unui sistem de transport rezilient şi rezistent la crize, care este vital în prezent, dar şi pe termen lung.”

Prin intermediul acestui buget UE îşi va îndeplini obiectivele în materie de climă prevăzute de Pactul verde european. Se pune un accent deosebit pe proiectele care consolidează reţeaua feroviară, inclusiv legăturile transfrontaliere şi conexiunile cu porturi şi aeroporturi. Transportul pe căile navigabile interioare este stimulat printr-o capacitate mai mare şi prin conexiuni multimodale mai bune la reţelele rutiere şi feroviare. În sectorul maritim se acordă prioritate proiectelor de transport maritim pe distanţe scurte, bazate pe combustibili alternativi, precum şi instalării de surse de alimentare la ţărm cu energie electrică în vederea reducerii emisiilor provenite de la navele care staţionează în porturi.

UE va sprijini 55 de proiecte de infrastructură feroviară care vizează reţeaua centrală transeuropeană de transport (TEN-T) cu un cuantum total de 1,6 miliarde EUR. Printre aceste proiecte se numără proiectul Rail Baltica, care integrează statele baltice în reţeaua feroviară europeană, precum şi tronsonul transfrontalier al liniei de cale ferată dintre Dresda (Germania) şi Praga (Cehia).

UE va sprijini, de asemenea, trecerea la combustibili mai ecologici pentru transporturi (19 proiecte), cu aproape 142 milioane EUR. O serie de proiecte implică transformarea navelor astfel încât acestea să poată funcţiona cu gaz natural lichefiat (GNL), precum şi instalarea infrastructurii corespunzătoare în porturi.

În ceea ce priveşte transportul rutier, va fi dezvoltată infrastructura pentru combustibili alternativi, prin instalarea a 17 275 de puncte de încărcare în cadrul reţelei rutiere şi prin introducerea a 355 de autobuze noi.

Nouă proiecte vor contribui la dezvoltarea unui sistem feroviar interoperabil în UE şi la operarea continuă a trenurilor pe întregul continent prin intermediul Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS).Căutaţi traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• Modernizarea locomotivelor şi a liniilor de cale ferată cu sistemul european unificat de control şi comandă al trenului va spori siguranţa, va reduce timpul de călătorie şi va optimiza utilizarea liniilor de cale ferată. Cele nouă proiecte vor beneficia de peste 49,8 milioane EUR.

Proiectele au fost selectate pentru finanţare prin intermediul a două cereri de propuneri competitive lansate în octombrie 2019 (cererea obişnuită de propuneri MIE - Transporturi) şi în noiembrie 2019 (cererea de propuneri privind mecanismul de finanţare mixtă pentru transporturi în cadrul MIE). Contribuţia financiară a UE se acordă sub formă de granturi, cu diferite rate de cofinanţare, în funcţie de tipul de proiect. Pentru 10 proiecte selectate în cadrul mecanismului de finanţare mixtă, sprijinul UE urmează să fie combinat cu o finanţare suplimentară din partea băncilor (prin intermediul unui împrumut, al unei datorii, al unui aport de capital sau prin orice altă formă de sprijin rambursabil).

Per ansamblu, în cadrul programului MIE sunt disponibile pentru granturi 23,2 miliarde EUR din bugetul UE pentru perioada 2014-2020 în vederea cofinanţării de proiecte privind reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T) în statele membre ale UE. Începând din 2014, primul an de programare pentru MIE, au fost lansate şase cereri de propuneri de proiecte (una pe an). În total, MIE a sprijinit până în prezent 794 de proiecte în sectorul transporturilor, în valoare totală de 21,1 miliarde EUR.

Următoarele etape

Pentru ambele cereri, după aprobarea de către statele membre ale UE a proiectelor selectate, Comisia va adopta decizii oficiale de finanţare în zilele următoare. Agenţia Executivă pentru Inovare şi Reţele (INEA) a Comisiei va semna acordurile de grant cu beneficiarii proiectelor până în ianuarie 2021, cel târziu.