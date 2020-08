Un mare lanţ de hipermarketuri angajează 1.000 de persoane

„Kaufland România urmează să creeze 1.000 de noi locuri de muncă în toată ţara, până la sfârşitul anului fiscal, în februarie 2021. Noile locuri de muncă vin atât din contextul deschiderii de noi magazine, cât şi din extinderea echipelor actuale. Compania are în prezent peste 15.000 de angajaţi şi deţine pentru al cincilea an consecutiv certificarea „Angajator de Top” în România şi, pentru al doilea an la rând, pe cea de „Angajator de Top” în Europa”, a infpormat marţi retailerul.

„Ne bucurăm de aprecierea românilor din toată ţara şi vom continua să le oferim stabilitatea de care au nevoie prin oferirea a 1.000 de joburi noi în comunităţile unde urmează să ne dezvoltăm”, spune Estera Anghelescu, Recruiting and Employer Branding Director, Kaufland România.

„Mai mult, tot în ceea ce priveşte resursele umane şi strategia companiei de incluziune şi diversitate, ne propunem să dezvoltăm programul ACCES (Angajare de Candidaţi cu Cerinţe şi Evoluţii Speciale) de integrare a persoanelor cu dizabilităţi. Acesta este un program lansat la finalul anului 2019, prin care ne dorim să oferim şanse egale tuturor, din punct de vedere social şi profesional, şi de a schimba în bine calitatea vieţii şi a dezvoltării acestora. Astfel, planul nostru este ca în următoarea perioadă să aducem în echipă peste 500 de persoane cu dizabilităţi alături de care să îndeplinim promisiunea noastră de a ne asuma responsabilităţi sociale, economice şi de mediu. Candidaţii interesaţi ne pot scrie pe adresa cariere@kaufland.ro”, continuă aceasta.

Extinderea ofertei de joburi vine şi în întâmpinarea unui interes crescut pentru Kaufland ca angajator în rândul celor care îşi caută un loc de muncă. Mesajul companiei pentru actualii şi viitorii săi angajaţi este acela că într-o echipă performantă, fiecare rol este unul esenţial, punând accentul pe colaborare şi promovarea unei mentalităţi orientate spre succes.

Kaufland România este lider al pieţei locale de retail, a patra companie din România după cifra de afaceri, dar şi unul dintre cei mai mari angajatori din sectorul privat, fapt confirmat de cel mai recent studiu care analizează datele financiare, investiţiile companiei şi impactul social adus asupra economiei locale în anul 2019.

Potrivit studiului, în anul 2019, prin activitatea noastră am generat valoarea adăugată directă în România de aproximativ 461,7 milioane de euro, am oferit 12.500 de locuri de muncă cu normă întreagă şi am susţinut aproape 48.000 de locuri de muncă în economia românească prin activitatea, investiţiile şi salariile competitive oferite.

Kaufland a continuat să rămână aproape de angajaţii proprii, dar şi de candidaţi, chiar şi în timpul pandemiei, perioadă în care acţiunile de comunicare ale companiei au fost intensificate. Printre acestea se numără şi seria de opt episoade, denumită “Pas cu Pas către Performanţă”, realizată de Cristina Neagu, în calitate de ambasador. Pornind de la experienţa pe care Cristina, de patru ori cea mai bună jucătoare de handbal din lume şi un model de performanţă naţional, a acumulat-o de-a lungul carierei sale, au fost create o serie de materiale video prin care Cristina a oferit sfaturi despre depăşirea obstacolelor şi paşii esenţiali care trebuie parcurşi pentru a putea atinge performanţa. Iniţiativa reprezintă o sursă de inspiraţie pentru a rămâne concentraţi pe munca de zi cu zi şi are la bază convingerea că absolut toţi membrii echipei, indiferent de rolul pe care îl au, de vechime sau de departamentul în care îşi desfăşoară activitatea, sunt esenţiali şi poartă meritul de a fi liderul pieţei de retail din România.

„Am comunicat intens în ultimul an, mai ales prin asocierea cu handbalista Cristina Neagu, un ambasador care transmite mai departe valorile Kaufland: performanţă, dinamism şi corectitudine. Cea mai recentă acţiune comună, seria de video-uri Pas cu Pas către Performanţă, însumează experienţele şi sfaturile Cristinei, care vorbeşte despre elementele general valabile oricărui drum către succes, indiferent de domeniu. Episoadele fac referire la munca în echipă, spiritul competitiv, leadership şi alte componente esenţiale care definesc succesul,” continuă Estera Anghelescu.

“Mă bucur că am putut colabora cu o companie care încurajează performanţa dobândită pas cu pas, cu răbdare şi perseverenţă, aşa cum s-a întâmplat în cazul meu. De altfel, viziunea comună ne-a adus împreună. Am abordat subiecte interesante în cadrul campaniei şi sper ca experienţele mele să îi inspire pe oamenii care lucrează în orice domeniu. Până la urmă, indiferent unde lucrezi, îţi poţi atinge obiectivele doar dacă munceşti cu dedicare, pasiune şi profesionalism”, spune Cristina Neagu.